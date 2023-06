Größte Bundesheer-Übung 2023 in Allentsteig gestartet

Soldaten aus Niederösterreich, Kärnten, Wien, Oberösterreich und der Steiermark nehmen an der diesjährig größten Ausbildungsübung des Bundesheeres teil. Es sind dies die Grundwehrdiener des Einrückungstermins Jänner 2023 der 7. Jägerbrigade. Sie üben, um das in den letzten sechs Monaten Erlernte zu einem Abschluss zu bringen und ihre Fähigkeiten zu testen. Diese Übung ist das größte Ausbildungsvorhaben des Bundesheeres im Jahr 2023. Hier werden die Einsatzbereitschaft für die militärische Landesverteidigung sowie die Interoperabilität der Soldaten, also das Zusammenspiel der Streitkräfte im internationalen Verbund, und durch vorgegebene NATO-Standards überprüft.

Endlich konnte wieder einmal geübt werden, meinten die Soldaten des Einrückungstermins Jänner 2023 Foto: Joachim Brand

Innerhalb der nächsten 10 Tagen wird an drei verschiedenen Standorten, den Truppenübungsplätzen Allentsteig, Seetaler Alpe und Bruckneudorf, die Einsatzbereitschaft der militärischen Landesverteidigung, als auch das Zusammenspiel der Streitkräfte im internationalen Verbund geübt. Von den insgesamt 2200 Teilnehmern kommen rund 10 Prozent der Teilnehmer aus Niederösterreich. Ein Großteil davon leistete in der Kaserne Amstetten ihren Grundwehrdienst.