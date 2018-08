Am Sonntagmorgen erreichte die Rettungshunde Niederösterreich eine „Übungsalarmierung“ ins Weinviertel. Übungsannahme war, dass eine weibliche verwirrte Person das Pflege- und Betreuungszentrum Zistersdorf wenige Stunden zuvor unbemerkt verlassen hatte. Als Unterstützung wurde die Österreichische Rettungshundebrigade und die Feuerwehr angefordert.

Einen Eindruck von der Übung verschaffte sich auch Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Zur bestmöglichen Betreuung unserer PBZ-Bewohner gehört auch für Notfälle gerüstet zu sein. Die Zusammenarbeit mit Organisationen wie den Rettungshunden NÖ ist besonders wertvoll.“

Die sofort eingeleitete Suche im Haus verlief negativ, daher wurden die Einsatzkräfte angefordert. Die sogenannten Mantrailer – sie verfolgen Geruchsspuren von vermissten Personen – konnten anhand eines persönlichen Gegenstandes der vermissten Person die Spur verfolgen.

Zur selben Zeit durchkämmten die Flächensuchhunde die ihnen zugewiesenen Suchgebiete im unwegsamen Gelände. Trotz erschwerter Bedingungen durch die sommerlichen Temperaturen verfolgten diese Hunde die Geruchsspuren. Die Feuerwehr konnte in der Zwischenzeit weitere Hinweise der Vermissten finden.

Die vermisste Frau wurde gleichzeitig von der Feuerwehr und einem Mantrailerteam gefunden. In der Zwischenzeit – so die Übungsannahme – stellte sich heraus, dass ihr Mann sie bereits selbst suchte und telefonisch nicht mehr erreichbar war. Aufgrund eines Herzproblems musste man davon ausgehen, dass sich der Ehemann nun ebenfalls in einer Notlage befand. Das Auto des Ehemanns wurde am Waldrand gefunden. Das Suchgebiet wurde nun erweitert und sowohl Hundeteams als auch Feuerwehr suchten intensiv nach dem Ehemann.

Nach ziemlich genau 3 Stunden konnte auch der Mann von einem Rettungshund aufgefunden werden. Er wurde von der Feuerwehr gerettet und medizinisch versorgt.

„Es war eine sehr gelungene Übung unter realen Bedingungen, die Zusammenarbeit der Organisationen mit der Feuerwehr und der Heimleitung funktionierte reibungslos“, sagte Karin Kuhn, Geschäftsführerin der Rettungshunde NÖ.

Eine zeitgerechte Alarmierung erhöht die Erfolgsquote bei einer Vermisstensuche deutlich. Mit jeder Stunde verschwinden immer mehr Geruchspartikel entlang der Spur. So wird es für die Hunde immer schwerer dieser Spur zu folgen. Um die Spur auch eindeutig verfolgen zu können, ist es wichtig, dass der Geruchsträger nur den Geruch der vermissten Person beinhaltet. Diese Geruchsträger werden von den Hundeführern selbst aufgenommen, um eine Kontaminierung mit weiteren menschlichen Gerüchen zu verhindern.

"Unsere Teams stehen rund um die Uhr ehrenamtlich bereit, der Einsatz ist kostenfrei. Jeder der Hilfe benötigt kann uns anfordern“, so der Obmann der Rettungshunde NÖ LAbg. Anton Erber. Informationen dazu finden Sie unter www.rettungshunde.eu oder 0664-8440101.