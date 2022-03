7.000 Wohnplätze in Niederösterreich eingemeldet

Werbung

"Erste wichtige Ansprechstelle" seien die Gemeinden. Die Initiative "Niederösterreich hilft" funktioniere sehr gut und sei eine wichtige Drehscheibe zur Koordinierung aller beteiligten Player, so Mikl-Leitner.

"Wir sind sehr gut vorbereitet", meinte auch LHStv. Franz Schnabl (SPÖ), der ebenso die gute Koordination mit den Städten und Gemeinden hervorhob. Man erwarte noch größere Zahlen an Geflüchteten. Die Lage in der Ukraine erfordere volle Solidarität und umfangreiche humanitäre Hilfe. Vordringliche Aufgabe sei es, den Zuflucht suchenden Menschen die Möglichkeit zu geben, "sich in unser Bildungssystem einzufügen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren".

In den vier Ankunftszentren in Niederösterreich stünden mehr als 400 Plätze zur Verfügung, informierte Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Derzeit seien etwa 2.500 Personen in der Grundversorgung registriert, zusammen mit 1.500 weiteren in den Bezirken seien rund 4.000 ukrainische Flüchtlinge im Bundesland aufhältig.

Die Menschen seien "nicht länger als 20 Stunden bei uns", skizzierte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich, die Arbeit der Ankunftszentren. Nach der behördlichen Registrierung sollen die Flüchtlinge rasch zu ihren Quartieren kommen können. Marc-Milo Lube, Honorarkonsul für die Ukraine in Niederösterreich, bezeichnete es als "sehr beeindruckend, mit welcher Professionalität und Effizienz" hier gearbeitet werde.