Wildtier-Experten: „Wölfe sind überhaupt nicht gefährlich“

Zahlreiche Stammtischgespräche drehen sich derzeit um Wölfe, Bären oder sonstige Wildtiere, die durch Niederösterreichs Wälder und Ortschaften streifen. Das Bären-Video, das angeblich in der Grenzregion Neunkirchen/Wiener Neustadt aufgenommen wurde, sowie ein Video von einem Wolf in der Manker Region heizten diverse Debatten in der Bevölkerung an. Viele bezweifeln die Echtheit der Videos, andere sind fest davon überzeugt. Ein vierfacher Schaf-Riss in Klein-Pöchlarn wurde erst kürzlich nach DNA-Analyse einem Wolf zugeordnet. Landwirtinnen und Landwirte haben Angst um ihre Nutztiere, Wanderer und Spaziergänger gehen mit erhöhter Vorsicht durch die Natur.

Doch laut Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums (ÖZ) Bär Wolf Luchs, sind Sichtungen beziehungsweise vor allem direkte Begegnungen mit einem Bären oder Wolf für Menschen sehr unwahrscheinlich. Um eine „Sichtung“ handle es sich dann, wenn man das Tier aus über 80 Metern Entfernung sieht. Kommt man in das direkte Umfeld eines Bären oder Wolfes, handelt es sich erst um eine „Begegnung“. „Wir gehen aktuell davon aus, dass fünf bis acht Bären in Österreich unterwegs sind. Diese halten sich vor allem im Grenzgebiet Kärnten/Slowenien/Italien und in Tirol auf“, so Blaschka. Die Bärensichtung im Triestingtal konnte ein Experte vom ÖZ Bär Wolf Luchs, genauso wie NÖN-Reporter Christian Feigl, nicht bestätigen. „Es ist zwar theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass das Video wirklich dort aufgenommen wurde. Sowohl unser Experte vor Ort als auch der zuständige Bezirksjägermeister konnten die Spuren nicht zuordnen“, erzählt Blaschka.

Albin Blaschka: "Die Begegnung mit Bär oder Wolf ist sehr unwahrscheinlich." Foto: ÖZ Bär Wolf Luchs

Laut den Aufzeichnungen des ÖZ Bär Wolf Luchs halten sich aktuell rund 40 Wölfe in Österreich auf. „Dabei ist allerdings zu beachten, dass Wölfe pro Tag bis zu 100 Kilometer zurücklegen können. Viele Wölfe wandern also. Und nur weil wir einmal einen genetischen Nachweis für sie finden, heißt das nicht, dass sie sich einige Tage später auch noch bei uns aufhalten“, so Blaschka weiter.

Richtiges Verhalten bei „Wolf bzw. Bär-Natur-Rendezvous“

Obwohl die Chance einer Begegnung mit Bär oder Wolf, wie schon erwähnt, sehr gering ist, hat Wildtier-Experte Albin Blaschka dennoch einige Tipps gegeben, was im Fall der Fälle zu tun ist. „Kommt man tatsächlich in das Umfeld eines Bären, sollte man sich aus der Richtung, aus der man gekommen ist, langsam wieder zurückziehen. Man sollte den Bären zwar im Auge behalten, aber nicht anstarren und auf keinen Fall bewerfen oder sonstige, unüberlegte Schritte setzen“, erklärt Blaschka. Außerdem sollte man das Tier auch ruhig ansprechen. „Damit beruhigt man meistens nicht nur den Bären, sondern auch sich selbst“, ergänzt er.

Aktuell kreisen Gerüchte um einen vermeintlichen Bären im Triestingtal. Foto: Vier Pfoten

Auch Wölfe gehen, ähnlich wie Bären, Menschen tendenziell aus dem Weg oder laufen weg, wenn sie einen Menschen bemerken. „Bei jüngeren, neugierigen Wölfen, die gerade ihr heimatliches Rudel verlassen haben, kann es dennoch vorkommen, dass sie nicht sofort weglaufen, sondern erstmal stehen bleiben und sich ein Bild machen“, so Blaschka. Wichtig sei dann, nicht wegzulaufen und dem Tier nicht den Rücken zuzudrehen. Hat einen der Wolf noch nicht bemerkt, sollte man durch lautes Reden oder Klatschen auf sich aufmerksam machen. „Im Notfall – läuft der Wolf wirklich nicht weg – kann man ihn auch mit einem Stein verscheuchen“, sagt der Experte.

Natürlich kann es mit Wildtieren, wenn man sie in die Enge treibt, zu kritischen Situationen kommen. Bei den zwei Toten, die laut NINA-Studie durch den Wolf ums Leben gekommen sind, handelt es sich allerdings um zwei Jäger, die den Wölfen nachgestellt haben. Albin Blaschka, Geschäftsführer des Österreichzentrums (ÖZ) Bär Wolf Luchs

„Menschen fürchten sich aus rationalen und irrationalen Gründen“

Sowohl Albin Blaschka als auch Verhaltensforscher und Wolfs-Experte Kurt Kotrschal stellen klar, dass die „Angst vorm bösen Wolf“ nicht notwendig sei. „Trotz steigender Wolfspopulation gab es in den vergangenen Jahren in Österreich keinen einzigen Zwischenfall mit einem Wolf. Wölfe sind im Moment überhaupt nicht gefährlich“, betont Kotrschal. Das bestätigt auch eine Studie des Norwegischen Instituts für Naturforschung (NINA). Demnach habe es zwischen den Jahren 2002 und 2020 in Europa und Nordamerika 14 von Wölfen angegriffene Menschen gegeben. Davon endeten zwei Fälle in Nordamerika tödlich. Albin Blaschka verriet im Gespräch mit der NÖN: „Natürlich kann es mit Wildtieren, wenn man sie in die Enge treibt, zu kritischen Situationen kommen. Bei den zwei Toten, die laut NINA-Studie durch den Wolf ums Leben gekommen sind, handelt es sich allerdings um zwei Jäger, die den Wölfen nachgestellt haben.“

Ich verstehe natürlich Schafhalter, die nicht wollen, dass ihre Tiere regelmäßig gerissen werden. Allerdings ist die richtige Lösung dieses Problems sicherlich nicht, zur Flinte zu greifen. Kurt Kotrschal, Verhaltensforscher und Wolfs-Experte

Kurt Kotrschal: "Man sollte froh sein, wenn man einmal einem Wolf begegnet." Foto: Brandstätter

Laut Kurt Kotrschal fürchtet sich die Bevölkerung sowohl aus rationalen als auch aus irrationalen Gründen vor dem Wolf. Die Leute haben sich durch die 150-jährige Abwesenheit des Wolfes, welcher zwischen 1820 und 1870 in Mitteleuropa ausgerottet wurde, von Beutegreifern entwöhnt. „Ich verstehe natürlich Schafhalter, die nicht wollen, dass ihre Tiere regelmäßig gerissen werden. Allerdings ist die richtige Lösung dieses Problems sicherlich nicht, zur Flinte zu greifen“, so Kotrschal. Die Wölfe zu erschießen, nutze laut dem Mitbegründer des Wolf Science Center Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) gar nichts, weil immer wieder neue Wölfe nachkommen würden. „Was es braucht, ist Herdenschutz und Rudelbildung“, so Kotrschal. „Wenn man einem Wolf begegnet, sollte man sich eigentlich nicht fürchten, sondern freuen, dass man so ein Tier sehen kann“, betont der Experte abschließend.

