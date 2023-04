Weggeworfene Zigaretten, Dosen und Co. zerstören mehr als das Ortsbild

Werbung

Getränke-Dosen am Wegesrand, PET-Flaschen im Bach und Zigaretten-Stummel auf der Wiese: Nach wie vor finden Wanderinnen und Wanderer, Spaziergängerinnen und Spaziergänger und andere sensibilisierte Menschen jede Menge Müll in der Natur.

Bei der Landwirtschaftskammer Niederösterreich (LKNÖ) gehen seit der Corona-Krise vor allem aus dem städtischen Bereich immer wieder Beschwerden ein, dass Menschen achtlos mit der Natur umgehen. Dazu zählt neben dem Wegwerfen von Müll auf Spazierwegen, auch das Marschieren über bereits bepflanzte Wiesen und Felder. In den kommenden Tagen rechnet man bei der LKNÖ, aufgrund der Oster-Feiertage, mit noch mehr Menschen, die in der Natur Erholung suchen. „Das ist an sich positiv. Es muss aber jedem bewusst sein, dass die Natur- und Kulturlandschaft Österreichs auch entsprechende Pflege und Achtsamkeit braucht“, sagt LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

Denn achtlos weggeworfener Müll bringt weit mehr Probleme als ein unschönes Landschaftsbild mit sich. Er gefährdet die Natur und verursacht durch die nötige Entsorgung unnötige Kosten. Jeglicher Abfall, der auf den Feldern landet, könnte zerkleinert und in den Boden eingearbeitet werden. Die Folge sind Erntegut-Kontaminationen und schließlich Müll-Kontaminationen in Nahrungsmitteln, die möglicherweise nicht separierbar und auch nicht erkennbar sind. Dadurch ergibt sich ein Risiko für Konsumentinnen und Konsumenten aller Arten von Lebensmitteln sowie für Weide- und Wildtiere. Für sie stellen verunreinigtes Gras und andere Futtermittel ein Erkrankungsrisiko dar. Weggeworfene Flaschen, Dosen und Co. können bei Kühen, Rehen und anderen Tieren zu Verletzungen führen. „Hinzu kommen Schädigungen an landwirtschaftlichen Maschinen und der erhöhte Arbeitsaufwand für Landwirte, unsere Natur von Abfällen zu befreien, ist nicht zu unterschätzen“, erklärt man bei der LKNÖ.

Zigaretten-Stummel sind das größte Problem

Beim Alpenverein NÖ und den Umweltverbänden betont man, dass das Land, was das Bewusstsein für einen achtsamen Umgang mit der Natur angeht, bereits auf einem guten Weg sei. Probleme mit weggeworfenem Müll sieht man aber auch dort. Das größte Problem stellen laut Norbert Helm, Naturschutz-Referent des Alpenvereins NÖ, nach wie vor Zigaretten-Stummel dar. Die NGO „Global 2000“, die mit ihrer „Dreckspotz-App“ achtlos weggeworfenen Müll in ganz Österreich dokumentiert, bestätigt das. Viele Menschen lassen Zigaretten einfach an Ort und Stelle fallen, weil sie davon ausgehen, dass sie verrottbar sind. Ein Irrglaube. Weil die Filter meist aus Kunststoff sind, benötigen sie mehrere Jahre, um zu "verschwinden". Außerdem werden sie selbst dann nur zu kleineren Mikroplastikpartikeln, die toxische Stoffe freisetzen und sich im Boden anreichern, erklärt Helm. Hinzu kommt, dass nicht gänzlich ausgedämpfte Zigaretten auf trockenen Böden Brände auslösen können.

Zigaretten-Stummel wirken harmlos und werden von vielen Menschen nicht als gravierender Abfall wahrgenommen. Sie enthalten jedoch Giftstoffe, die vom Boden aufgenommen werden, und können zudem Brände auslösen. Foto: NÖN

Ebenfalls häufig einfach weggeworfen werden, laut dem Naturschutzbund, Getränkedosen, Flaschen und Verpackungen von Fast Food. Die seien jedoch weniger auf Wander- und Spazierwegen, sondern einfach auf dem Straßenrand zu finden. „Wir beobachten nach wie vor, dass Müll aus fahrenden Autos geworfen wird“, berichtet Peter Lengauer vom Naturschutzbund. Bei den NÖ-Umweltverbänden nimmt man auch Spielplätze als Orte wahr, die oftmals vermüllt werden. Zu finden seien dort etwa Taschentücher, Reste der Jause und während der Corona-Zeit vor allem auch Masken. Laut Global 2000 ist etwa ein Viertel des weggeworfenen Abfalls Plastik. Für größere Gegenstände wie alte Autoreifen werden laut den NÖ-Umweltverbünden verstecktere Orte gesucht. „Dafür werden bewusst Ablagestellen gewählt, die nicht so einsichtig sind, damit man beim Abladen nicht beobachtet werden kann“, sagt Julia Bohrn von den Umweltverbänden.

Alpenverein: „Österreich ist auf einem guten Weg“

Dennoch betont Helm vom Alpenverein, dass Österreich auf einem guten Weg sei - auch, wenn man nach der Corona-Zeit kurzfristig eine Verschlechterung gespürt habe. In den 70er- und 80er-Jahren sei das Entsorgen von Müll auf dem eigenen Grund noch völlig normal gewesen, erinnert er sich. „Das liegt wahrscheinlich daran, dass kaum verrottbare Materialen wie etwa Kunststoff davor noch nicht zur Verfügung standen und die Menschen es gewohnt waren, Müll einfach in der Natur zu entsorgen, da dieser ohnehin von selbst verschwinden würde“, vermutet Helm. „Zahlreiche Flurreinigungsaktionen und bewusstseinsbildene Maßnahmen später“ sieht die Situation aus seiner Sicht besser aus: „Mittlerweile ist es doch in vielen - nicht allen - Teilen der Bevölkerung angekommen, dass wir Müll nicht einfach der Natur entsorgen dürfen.“ Die Notwendigkeit Bewusstsein dafür zu schaffen, sieht Helm noch bei jenen Menschen, die weniger Zeit in der Natur verbringen.

Andere sind zu hunderten schon seit einigen Wochen wieder im Land unterwegs, um Wiesen, Felder, Spielplätze und Co. im Rahmen der Aktion „Frühjahrsputz“ vom Müll zu befreien. Viele Gemeinden, Schulen und Pfarren nehmen an der von den Umweltverbänden ins Leben gerufenen Aktion in den nächsten Wochen bis Ende Mai teil.

Bei den Frühjahrsputz-Aktionen der NÖ Umweltverbände kommt alljährlich jede Menge Müll gesammelt. Foto: Umweltverbände

NGO nimmt auch Unternehmen in die Pflicht

Global 2000 nimmt neben der Bevölkerung auch Unternehmen in die Pflicht. „Sie produzieren Wegwerfverpackungen und müssen bisher noch nicht für die negativen Umweltauswirkungen aufkommen. Früher war es gang und gebe, dass Verpackungen einen Wert hatten und lange wiederverwendet wurden. Erst durch die in den letzten Jahren durch Marketing getriebene Wegwerf-Kultur und einem geänderten Konsumverhalten, wurde Littering zu einem Problem“, meint Projektleiterin Lisa Grasl von Global 2000.

Aktionen gegen das Littering:

Saubere Berge: https://www.alpenverein.at/portal/natur-umwelt/saubere-berge/index.php

Frühjahrsputz: https://www.umweltverbaende.at/?kat=334&ukat=33

Dreckspotz-App: https://www.global2000.at/dreckspotz