46-Jähriger bei "Wheelie-Training" schwer verletzt .

Ein 46-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntag bei einem "Wheelie-Training" am Gelände eines Fahrsicherheitszentrums in Ludersdorf-Wilfersdorf (Bezirk Weiz) gestürzt und schwer verletzt worden. Laut Polizei wird bei diesem Kurs mit speziellen Elektromotorrädern das Fahren auf dem Hinterrad geübt.