Jährlich etwa 100 Unfallbeteiligte ohne Führerschein in NÖ ertappt

Wie gefährlich fahren ohne Lenkerberechtigung sein kann das zeigen die Zahlen der Statistik Austria: Zehn führerscheinlose Personen starben im vergangenen Jahr in Österreich, wobei die Dunkelziffer noch weit höher sein muss, erklärt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. In den vergangenen vier Jahren, waren mehr als 2.400 Personen ohne Lenkerberechtigung in einen Unfall mit Personenschaden in Österreich verwickelt. Durchschnittlich sind das pro Jahr fast 500 Personen, bei denen bei der Unfalldatenaufnahme "kein Führerscheinbesitz" steht.

Allein in Niederösterreich waren es im Vorjahr 111 Personen. Im Bundesländervergleich ist die Zahl in Niederösterreich damit am höchsten. Auch im Zeitraum von 2018 bis 2022 führt das Bundesland Niederösterreich fast immer, was die Unfallbeteiligungen ohne Führerschein betrifft.

Marion Seidenberger, ÖAMTC-Verkehrspsychologin. Foto: ÖAMTCPostl

Unfalllenker ohne Schein überwiegend männlich

Warum einige Autofahrer ohne Lenkberechtigung unterwegs sind, liegt unter anderem daran, dass sie nie einen Führerschein gemacht haben. Manche hätten die Fahrprüfung nicht geschafft oder seien zu jung um den Führerschein zu machen, so Seidenberger. Ein weiterer Grund ist, das die Fahrzeuglenker zwar einen Schein besitzen, dieser aber für das Fahrzeug gar nicht zugelassen ist. Vorsicht sei auch bei Quads gegeben, so Seidenberger, denn hier gebe es unterschiedliche Regelungen je nach Motorisierung und Größe.

Laut ÖAMTC seien 88 Prozent der Unfallenker ohne Schein männlich und die aller meisten unter 40 Jahre alt. Wirft man einen Blick in die Statistik der Fahrzeugtypen so finden sich an erster Stelle Quads gefolgt von Arbeitsmaschinen, Moped- und Motorrädern.

Manchen Fahrzeuglenkern wurde auch schlicht und einfach der Führerschein entzogen. Das nicht beachten der Fahrsperre werde ebenso gehandhabt, wird als hätte man keinen Schein, es wird also sehr teuer. „Egal aus welchem Grund keine Lenkberechtigung vorliegt: Es ist ein No-Go und strengstens verboten, ein Kraftfahrzeug in Betrieb zu nehmen, ohne den dafür notwendigen Führerschein zu haben. Wer sich darüber hinwegsetzt, muss mit Konsequenzen rechnen“, informiert die ÖAMTC-Expertin

Denn lenkt man ein Kfz ohne Führerschein, muss man mit Strafen von bis zu 2.180 Euro rechnen, heißt es vom ÖAMTC. Kann man diese nicht bezahlen ist auch eine Freiheitstrafe möglich. Dies gilt übrigens auch wenn man mit einem Schein der falschen Klasse unterwegs ist. Wichtig sei auch zu wissen, das die Versicherung bei einem Unfall ohne Lenkerberechtigung nicht zahlen muss.