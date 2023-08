Allergikern steht heftige Ragweed-Saison bevor

Bei Ragweed handelt es sich um eine Pflanze aus der Familie der Korbblüter, die für die menschliche Ernährung ungeeignet ist, da sie giftig ist. Ursprünglich kommt sie aus Nordamerika, wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschleppt und breitet sich seither immer mehr aus – zum Leidwesen der Allergikerinnen und Allergiker. Europaweit leiden bereits mehr als 33 Millionen Menschen unter einer Allergie auf Ragweed, auch bekannt unter dem Namen Ambrosia artemisiifolia. Heuer steht ihnen eine besonders starke Saison bevor.

Besonders hohes Ragweed-Vorkommen auch in Niederösterreich

„Mitte August beginnt Ragweed, eine sehr anpassungs- und widerstandsfähige Pflanze mit hoher allergischer Potenz, seine Pollen an den Wind abzugeben – und das voraussichtlich in ungewöhnlich großer Menge“, sagt Markus Berger, Leiter des Polleninformationsdienstes. „Beginn und Ausmaß der Saison hängen von der Temperatur, von den Lichtstunden im Mai und Juni sowie der Niederschlagsmenge ab. Die klimatischen Bedingungen waren heuer somit optimal für Ragweed“, erklärt er.

Die höchsten Ragweed-Vorkommen gibt es in Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland. Aber auch in Kärnten und Tirol werden immer häufiger Funde gemeldet. Sicher ist man vor dem Unkraut mittlerweile auch in höheren Lagen nicht mehr. „Inzwischen hat sich die Pflanze so weit angepasst, dass sie selbst in hohen Lagen gut gedeihen kann“, sagt Berger.

Markus Berger ist Leiter des Polleninformationsdienstes. Foto: Georg Wilke

Zu den Symptomen zählen unter anderem Niesen, Augenjucken, verstopfte oder rinnende Nase, trockener Husten und Atemprobleme. Bei einigen Betroffenen kann Ragweed auch Asthma verursachen. Die symptomatische Behandlung ist mit unterschiedlichen Medikamenten, welche bei anderen Allergien auch verwendet werden, möglich.

Seit Mai 2020 ist ein Medikament zur Hyposensibilisierung in Österreich verfügbar. Das Prinzip hinter dieser Behandlung ist ganz einfach: Über die regelmäßige Gabe standardisierter Allergenextrakte, soll das Immunsystem eine Toleranz gegenüber dem Allergen entwickeln und die allergische Reaktion im besten Fall einstellen.

Ragweed-Finder soll aufzeigen, wo die Belastung besonders hoch ist

Um das Ragweed-Vorkommen dokumentieren und schließlich eindämmen zu können, betreibt der Polleninformationsdienst den kostenlosen „Ragweed Finder“. Die Österreicherinnen und Österreicher sind angehalten, Funde mit Foto über die Ragweed-Finder-App oder über eine Website zu melden. Nach einer Prüfung werden alle tatsächlichen Funde an die Landesregierungen gemeldet. So soll für Allergikerinnen und Allergiker aufgezeigt werden, wo die Belastung besonders hoch ist. Außerdem können dadurch Gegen­maßnahmen gesetzt werden. Ursprünglich wurde der Service im Jahr 2017 vom Land Niederösterreich gemeinsam mit der burgenländischen Landesregierung initiiert. Unter den Kooperationspartnern sind mittlerweile schon sieben Bundesländer.