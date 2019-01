Ex-Bankangestellte vor Gericht .

Weil sie als Bankangestellte im Mostviertel Kundengelder im Ausmaß von rund 1,3 Millionen Euro behoben und an andere Personen weitergegeben haben soll, ist eine 60-Jährige am Montag in St. Pölten wegen Untreue vor dem Schöffengericht gestanden. Etwa 1,1 Millionen Euro soll die Frau einer 32-Jährigen ausbezahlt haben, die sich als Zweitangeklagte ebenfalls wegen Untreue verantworten musste.