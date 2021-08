Unwetter haben am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag die Helfer in mehreren Teilen Niederösterreichs gefordert. Die Feuerwehren rückten nach Angaben von Franz Resperger vom Landeskommando zu 96 Einsätzen aus.

Sturmböen hatten vielerorts für umgestürzte Bäume gesorgt. Betroffen waren neben dem Bezirk Neunkirchen u.a. auch St. Pölten sowie die Umgebung der Landeshauptstadt.