Das teilte der Sprecher der Hagelversicherung, Mario Winkler, am späten Abend der APA mit. Besonders betroffen war das Weinbaugebiet "Blaufränkischland" (Deutschkreutz/Bezirk Oberpullendorf) im Mittelburgenland.

Allein dort machte der Schaden am Dienstagabend bereits eine Million Euro aus, so Winkler. Schwere Schäden in der Landwirtschaft gab es auch im niederösterreichischen Wechselgebiet und der Buckligen Welt, in der Steiermark im Mürztal und in Salzburg im Bezirk Sankt Johann im Pongau, hieß es.

"Es herrschte in den betroffenen Gebieten regelrechte Weltuntergangsstimmung", verlautete die Hagelversicherung in einer Aussendung. Seit mittlerweile rund 14 Tagen komme die Landwirtschaft durch die andauernden Wetterextreme nicht zur Ruhe. "Betroffen sind neben Weinkulturen sämtliche Ackerkulturen und das Grünland."