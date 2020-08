Unter Leitung der Bürgermeister sollen die Schäden in Privathaushalten "so schnell wie möglich" aufgenommen werden, betonte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) in einer Aussendung. Hilfe wurde auch seitens der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) angekündigt.

Mit der folgenden Auszahlung von Hilfsgeldern aus dem Katastrophenfonds durch das Land Niederösterreich würden 20 Prozent der Schäden beglichen, in Härtefällen bis zu 50 Prozent.

Am Samstag besonders betroffen waren die Bezirke Melk und St. Pölten, zog Pernkopf Bilanz. An Ort und Stelle kamen überregionale Mannschaftszüge und Großgeräte wie etwa Teleskoplader zum Einsatz. Die Katastrophen-Hilfszüge der Bezirke Krems und Lilienfeld waren noch am Montag mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Unterstützung für Betroffene versprach unterdessen auch die AKNÖ. Mitglieder, deren Hauptwohnsitz hochwasserbedingte Schäden aufweist, die nicht zur Gänze durch eine Versicherung gedeckt sind, erhalten nach Angaben von AKNÖ-Präsident Markus Wieser bis zu 1.000 Euro Soforthilfe. Anträge können direkt in den AK-Bezirksstellen gestellt werden.