Sturmeinsätze für Feuerwehren in Niederösterreich .

Sturm hat am Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Schwere Schäden seien vorerst nicht bekannt, sagte Franz Resperger, Sprecher des Landeskommandos, am Vormittag. In Traiskirchen (Bezirk Baden) wurde ein Helfer von einer Baumkrone getroffen und verletzt.