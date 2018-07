Die Einsatzkräfte meldeten Auspumparbeiten und Sturmschäden in den Bezirken Krems-Land, Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck an der Leitha und Baden. Straßen und Keller wurden überflutet.

Im Bezirk Krems-Land gab es unter anderem Einsätze in Schönberg, Nöhagen, Arzwiesen, Mühldorf und Elsarn am Jauerling. Auf der B217 stand das Wasser laut ORF Niederösterreich bis an die Gehsteigkante hoch.

Feuerwehren rückten auch in Tulln und Langenrohr, Korneuburg, Tresdorf, Sierndorf und Hausleiten, Lanzendorf, Kirchstetten und Schrick, Leopoldsdorf im Marchfelde, Ober- und Untersiebenbrunn sowie Groß-Enzersdorf aus. Ein Hotspot im Bezirk Bruck an der Leitha war Götzendorf an der Leitha. Im Bezirk Baden meldeten die freiwilligen Helfer unter anderem Einsätze in Ebreichsdorf, Reisenberg und Unterwaltersdsorf.

In Summe gab es allein in Niederösterreich über 100 Feuerwehreinsätze.