Großes Interesse gab es von Reise-Rückkehrern aus Kroatien am freiwilligen Screening-Programm in Niederösterreich. „1.728 Menschen konnten wir innerhalb einer Woche bei den Drive-In-Stationen in Amstetten, Münchendorf und St. Pölten testen“, erläutert NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Das Ergebnis: Zwei Tests davon fielen positiv aus.

Welchen Vorteil die Tests haben? Die Testungen, so Königsberger-Ludwig, würden für die Reise-Rückkehrer Sicherheit schaffen. Darüber hinaus könnten bei jenen, die positiv getestet werden, die weiteren Schritte eingeleitet werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Balearen-Screening: Noch bis Freitag

Das freiwillige Screening-Programm für die Reise-Rückkehrer von den Balearischen Inseln läuft übrigens noch bis Freitag, 28. August, um 24 Uhr.

Bis dahin haben all jene Menschen Zeit, sich bei der Gesundheitshotline 1450 zu melden, die von 14. August, 0 Uhr, bis 23. August, 24 Uhr, von den Balearischen Inseln nach Österreich eingereist sind.