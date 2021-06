Heimwerker.de klärt auf: Welche Gefahren lauern an Meer, See, Fluss und Pool? Und welche allgemeinen Verhaltensregeln sollten Wasserratten beachten?

Nur dort baden, wo es eine Aufsicht gibt oder wo zumindest auch andere Menschen sind. Ansonsten sieht Sie niemand im Falle eines Unglücks.

Nicht in unbekannte Gewässer bzw. Stellen springen, nicht sichtbare Objekte oder plötzliche Kälte haben schon viele Opfer gefordert!

Arme und Beine abkühlen, bevor man mit dem ganzen Körper ins Wasser geht, und aus dem Wasser gehen, sobald man friert.

Baden Sie nicht in Flüssen! Strömungen und gefährliche Strudel sind oft nicht erkennbar und können selbst einen Erwachsenen leicht mitreißen.

Auch auf andere Badegäste achten, gegenseitige Aufmerksamkeit hat bereits Leben gerettet.

6 allgemeine Baderegeln:

1. Nur dort baden , wo es eine Aufsicht gibt

Baden Sie nur, wenn es eine Aufsicht gibt oder zumindest andere Badegäste, da Sie sonst niemand im Falle eines Unglücks sieht. Schauen Sie, wo Leute im Wasser sind und fragen Sie bestenfalls nach, wo es tief wird.

2. Arme und Beine abkühlen

Springen Sie nicht einfach ins Kühle Nass, da sonst ein Kreislauf-Schock droht. Gerade in Seen kann die Temperatur plötzlich um 10 Grad abfallen. Kühlen Sie Ihre Arme und Beine also vorher ab und gehen Sie aus dem Wasser, wenn Sie zu frieren beginnen.

3. Auch auf andere Badegäste achten

Achten Sie aufmerksam auf Menschen, die z.B. nicht schwimmen können. So können Sie im Notfall schnell Hilfe holen. Durch die Achtsamkeit der Mitmenschen konnten bereits Leben gerettet werden.

4. Nicht in unbekannte Gewässer bzw. Stellen springen

Springen Sie niemals in unbekannte Gewässer! Es besteht äußerste Verletzungsgefahr, z.B. durch nicht sichtbare Felsen unter der Wasseroberfläche. Auch plötzliche Kälte und ein damit verbundener Kreislauf-Schock hat schon viele Opfer gefordert.

5. Nicht in Flüssen baden

Strömungen und gefährliche Strudel sind unter der oft auch teils ruhig wirkenden Wasseroberfläche nicht erkennbar und können selbst einen Erwachsenen sehr leicht mitreißen.

6. Nie angetrunken, mit vollem oder leerem Magen baden

Alkoholisierten kann der steigende Übermut und sinkende Hemmschwellen schnell gefährlich werden, ebenso wie der Alkohol, der den Körper rasch abkühlt. Auch sollten Sie nie mit komplett vollem oder leerem Magen baden. Ein leichter Snack wie ein paar Trockenfrüchte oder ein bisschen Müsli sind am besten.

So verhalten Sie sich richtig...

Am See

Obwohl sie ein stehendes Gewässer mit weniger Strömungspotential darstellen, sind auch Seen nicht frei von Gefahren und laut DLRG Schauplatz der meisten Badeunglücke im letzten Jahr. Durch die fehlende Durchmischung der Wasserschichten aufgrund der geringen bis fehlenden Strömung kommt es in Seen sehr oft zu einem plötzlichen Temperaturabfall ab einem bis zwei Metern – man spricht von der so genannten Temperatursprungschicht, die für den Körper sehr anstrengend sein und Kreislaufprobleme bis hin zum Kollaps zur Folge haben kann. Also:

Schwimmen Sie nicht zu weit vom Ufer weg.

Gerade an Baggerseen fällt der Boden teils steil ab, was vor allem Nichtschwimmer überraschen kann.

Temperaturunterschiede bis zu 10 Grad innerhalb stehender Gewässer können gefährliche Kreislaufprobleme verursachen.

Am Fluss

Flüsse haben oftmals starke Strömungen, die selbst gute Schwimmer schnell überfordern können. Diese können u.a. an Brückenpfeilern oder Wasserbauwerken entstehen oder generell unter der teils ruhig wirkenden Wasseroberfläche schlummern, wo sie häufig nicht auszumachen sind. Gerät man in eine Strömung, kann sie einen leicht unter Wasser oder auch mit sich ziehen, nicht selten in die Fahrrinne von Schiffen. So mancher ist bei dem Versuch, auf die andere Seite eines Flusses zu schwimmen, ums Leben gekommen.

Schwimmen Sie nicht in Flüssen!

Unsichtbare Strömungen können selbst Erwachsene locker mitreißen.

Durch Schiffe oder Brückenpfeiler droht zusätzliche Gefahr (sowohl indirekt durch hervorgerufene Strömungen oder direkt durch Verletzungsgefahr).

Am Meer

Auch am Meer lauern viele Gefahren. Strömungen verändern sehr schnell die Richtung und die Brandung kann einen starken Sog entwickeln, durch den Unvorsichtige im schlimmsten Fall aufs offene Meer hinausgezogen werden können. Hier sollten Sie sich unbedingt an die durch Flaggen signalisierten Gefahreneinschätzungen der DLRG halten. Bereits bei einer gelben Flagge ist das Schwimmen gefährlich, insbesondere für Nichtschwimmer und Kinder. Eine rote Fahne symbolisiert ein absolutes Badeverbot.

DLRG-Flaggensignale beachten: Gelb = Gefahr vor allem für Kinder und Nichtschwimmer; Rot = Absolute Lebensgefahr, Badeverbot

Beachten Sie an der Nordsee aufgrund von Ebbe und Flut die ausgeschilderten Badezeiten.

Richtung und Stärke von Strömungen wechseln rasch

Auch in der Brandung und Ufernähe gibt es oft einen starken Sog.

Benutzen Sie im Meer nie eine Luftmatratze, Sie und besonders Kinder könnten durch den Wind aufs offene Meer abgetrieben werden.

Am Pool

Im Vergleich zu See, Fluss und Meer sind das Schwimmbad oder der heimische Gartenpool natürlich mit deutlich weniger Gefahren verbunden und besser bewacht. Dennoch ertrinken auch hier Menschen. Vor allem auf Kinder muss auch im Freibad sehr gut Acht gegeben werden.

Selbst hier gilt: Kinder immer beaufsichtigen! Sie können selbst in sehr flachem Wasser ertrinken, warnt das Deutsche Grüne Kreuz.

Beachten Sie ansonsten auch hier die allgemeinen Baderegeln sowie die ausgehängten Regeln im jeweiligen Schwimmbad.

