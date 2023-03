Sitzenberger Pflegeprozess ist auf der Zielgerade

Werbung

Seit Wochen läuft am Landesgericht St. Pölten ein Prozess gegen vier ehemalige Mitarbeiter das SeneCura Sozialzentrum Sitzenberg-Reidling im Bezirk Tulln. Laut Anklage sollen die drei Frauen und der Mann Patienten zusätzlich schwere Beruhigungsmittel und Psychopharmaka verabreicht, sie geschlagen, bespuckt und beschimpft haben. Dem 39-Jährigen und einer 46-jährigen Angeklagten wird auch vorgeworfen, dass sie zwei Bewohner sexuell missbraucht haben sollen. Darüber sollen sich die vier Pflegerinnen und Pfleger auch in einer Whatsapp-Gruppe unterhalten haben. Geschrieben wurde etwa, dass Bewohner "gleich niedergespritzt werden". Bis jetzt stritten die Angeklagten alle Anschuldigungen ab.

Nach stundenlangen Zeugenbefragungen soll es am Donnerstag nun zu einem Urteil kommen. Die Zeugen beschrieben vor allem „müde“ Bewohner, die wenig Lebensfreude zeigten und oft den ganzen Tag in ihrem Zimmer verbrachten. Laut der APA erzählte eine diplomierte Pflegekraft „Es war sehr ruhig. Diese Ruhe war irgendwie unangenehm.“ Diese Verhaltensmuster sollen erst aufgekommen sein, als die Angeklagten im Heim angestellt wurden. Auch soll sich die Situation wieder gebessert haben, seit die vier Beschuldigten nicht mehr in Sitzenberg tätig sind. Laut den Zeugen sei die Station wieder viel „lebendiger“.

Einige der früheren Kolleginnen der Angeklagten berichteten von Personalmangel 2020 und 2021 im Heim. Übereinstimmend mit den Beschuldigten und im Gegensatz zu anderen Zeugen erklärte eine ehemalige Beschäftigte, dass Pflegeassistenten bei Bedarf zusätzliche Medikamente auch ohne vorherige Zustimmung von diplomierten Kräften verabreichen durften. Ihre Chefin habe das erlaubt, meinte die frühere Heimmitarbeiterin. Die Vorgesetzte hat das in ihrer Zeugenbefragung vor zwei Wochen bestritten. Eine ehemalige Kollegin beschrieb die 46-jährige Erstangeklagte als "sehr bestimmend und autoritär auch Bewohnern gegenüber" und meinte: "Es war keine herzliche Atmosphäre.“ Im Zuge der Erhebungen wurden über 100 Zeugen vernommen, sagte der Ermittlungsleiter. Die demenzkranken Opfer können nicht befragt werden.

Die Verteidigung stellte am Donnerstag noch weitere Beweisanträge, wie zum Beispiel ein Sachverständigengutachten, nach einer Beratungspause wies der Schöffensenat diese jedoch ab. Auch der Antrag auf weitere Zeugeneinvernahmen wurde abgelehnt. Die Hauptbegründung dafür war, dass die Anträge nichts zu weiterer Klärung des Sachverhalts beitragen würden. Der Prozess wurde mit der Verlesung des Akts fortgesetzt.