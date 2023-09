Bahnhof-Test: Baden Sieger und St. Pölten Zweiter

Die Fahrgäste haben beim VCÖ-Bahnhof-Test ihren Einstiegsbahnhof bzw. einen Bahnhof, den sie häufig nutzen, nach zwölf verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise Erreichbarkeit, Barrierefreiheit oder Sauberkeit, bewertet.

Bei den großen Landeshauptstadt-Bahnhöfen wurde der Wiener Westbahnhof am besten bewertet, an zweiter Stelle folgt der Hauptbahnhof St. Pölten. Beim Hauptbahnhof St. Pölten bewerten die Fahrgäste die Erreichbarkeit mit den Öffis, zu Fuß und mit Fahrrad besonders gut, ebenso die Barrierefreiheit. Verbessern kann sich der Hauptbahnhof St. Pölten aus Sicht der Fahrgäste noch bei Sauberkeit sowie bei WC und Sanitäranlagen.

„Erfreulich ist, dass nicht nur große Bahnhöfe gut bei den Fahrgästen ankommen, sondern auch Bahnhöfe in den Bezirkshauptstädten und kleineren Gemeinden. Das ist für das Ziel, die Mobilität außerhalb der großen Städte auf Klimakurs zu bringen, essenziell“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. „Auch Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte müssen zunehmend moderne Mobilitätsdrehscheiben werden, wo es auch Sharing-Angebote gibt.“

So gewinnt beim VCÖ-Bahnhof-Test Baden in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte. Beim Bahnhof Baden kommt bei den Fahrgästen der Erhaltungszustand, Sauberkeit und Barrierefreiheit sowie die Erreichbarkeit zu Fuß und mit Fahrrad besonders gut an. In dieser Kategorie ist Niederösterreich auch mit den Bahnhöfen Korneuburg und Bruck an der Leitha unter den Top 20 vertreten. Bei den kleineren Bahnhöfen schaffen es gleich drei Bahnhöfe aus Niederösterreich unter die Top 10: Ober-Grafendorf, Retz und Wolkersdorf.

„Was sich beim VCÖ-Bahnhof-Test auch zeigt: Mit der Nähe zum Bahnhof nimmt die Nutzung der Bahn zu. Knapp mehr als die Hälfte der Fahrgäste ist weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs. Wenn Gemeinden und Städte bei der Siedlungsentwicklung auf Bahnhofsnähe achten und Unternehmen bei ihrer Standortwahl, dann können mehr Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher kostengünstiger, klimafreundlicher und staufrei mobil sein“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest.

Insgesamt zwei Drittel der Fahrgäste kommen autofrei mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Die optimale Abstimmung des regionalen Öffentlichen Verkehrs an die Züge ist für die Fahrgäste wesentlich, ebenso die Anbindung des Bahnhofs ans Geh- und Radwegenetz, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ. Bei kleineren Bahnhöfen sollten Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse als Zubringer und Abholer Standard sein.

Am VCÖ-Bahnhof-Test 2023 nahmen rund 11.700 Fahrgäste online sowie in den Zügen von zehn Bahnunternehmen teil (Außerfernbahn – DB Regio, Graz Köflacher Bahn, Mariazellerbahn, Newrest Wagons-Lits, ÖBB, Raaberbahn, Salzburger Lokalbahn, Steiermarkbahn, WESTbahn, Zillertalbahn). Befragungszeitraum Mai und Juni 2023.

Ranking: Bahnhöfe in den Landeshauptstädten

1. Wien Westbahnhof

2. St. Pölten Hauptbahnhof

3. Graz Hauptbahnhof

4. Innsbruck Hauptbahnhof

4. Wien Hauptbahnhof

6. Salzburg Hauptbahnhof

7. Klagenfurt Hauptbahnhof

8. Linz Hauptbahnhof

9. Wien Meidling

10. Bregenz Hauptbahnhof

Quelle: VCÖ-Bahnhof-Test 2023

Ranking: Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptsäte

1. Baden (NÖ)

2. Lienz (T)

3. Rankweil (V)

4. Kapfenberg (ST)

5. Zell am See (S)

6. Hohenems (V)

7. Lauterach (V)

8. Judenburg (ST)

9. Köflach (ST)

10. Leoben (ST)

11. Bruck an der Mur (ST)

12. Korneuburg (NÖ)

13. Weiz (ST)

14. Feldkirch (V)

15. Bischofshofen (S)

16. Bludenz (V)

17. Bruck an der Leitha (NÖ)

18. Gleisdorf (ST)

19. Knittelfeld (ST)

20. Reutte (T)

Quelle: VCÖ-Bahnhof-Test 2023

Ranking: Kleinere Bahnhöfe, die bei Fahrgästen gut ankommen

1. Sillian (T)

2. Heinfels (T)

3. Kirchberg in Tirol (T)

4. Niedernsill (S)

5. Ober-Grafendorf (NÖ)

6. Neumarkt am Wallersee (S)

7. St. Johann in Tirol (T)

8. Retz (NÖ)

9. Wolkersdorf (NÖ)

10. Oberndorf in Tirol (T)

Quelle: VCÖ-Bahnhof-Test 2023

Wie sind Sie zum Abfahrtsbahnhof gekommen?

Zu Fuß: 34 Prozent

Mit Öffentlichem Verkehr: 22 Prozent

Pkw (lenkend): 21 Prozent

Pkw mitfahrend (inklusive Taxi): 14 Prozent

Fahrrad: 7 Prozent

E-Scooter: 1 Prozent

Moped/Motorrad: 1 Prozent

Quelle: VCÖ-Bahnhof-Test 2023

Wie lange waren Sie zum Abfahrtsbahnhof unterwegs?

Weniger als 15 Minuten: 56 Prozent

15 bis 30 Minuten: 30 Prozent

31 bis 60 Minuten: 10 Prozent

Über 60 Minuten: 4 Prozent

Quelle: VCÖ-Bahnhof-Test 2023