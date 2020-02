Die Messe ProWein wird in diesem Jahr wegen des Coronavirus nicht in der geplanten Form stattfinden. Dies erfuhr Falstaff aus gut unterrichteten Kreisen. Die Messe Düsseldorf bestätigte dies am Nachmittag des 29. Februar. Einen Alternativtermin gibt es noch nicht, es steht auch noch nicht fest, ob es einen Alternativtermin geben wird. "Die ProWein wird definitiv nicht ausfallen!", erklärte eine Sprecherin der Messe Düsseldorf.

Ob die ProWein stattfindet oder nicht, hatte zuletzt die Wein- und Spirituosenbranche auf der ganzen Welt bewegt. Das aus China stammende Coronavirus breitet sich mit jedem Tag mehr aus und hatte in der vergangenen Woche auch das Ausrichterland Nordrhein-Westfalen erreicht, in dessen Landeshauptstadt Düsseldorf die Messe vom 15. bis 17. März geplant war.

Fakt ist nun aber, dass die Messe ausfällt – zumindest vorerst. In enger Abstimmung mit allen beteiligten Partnern wird das die Messe Düsseldorf zeitnah über alternative Messetermine beraten, um größtmögliche Planungssicherheit zu garantieren. Ein konkreter Termin ist aber noch nicht in Sicht.