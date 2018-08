Der Mann war laut Zeugen auffallend langsam zwischen den beiden Fahrstreifen in Richtung Graz unterwegs. Die Beamten hielten ihn an und fanden eine "undefinierbare Flüssigkeit" im Pkw. Es dürfte Liquid Ecstasy sein.

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer riefen gegen 14.45 Uhr bei der Polizei an und meldeten den auffälligen Autofahrer im Wechselgebiet, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Eine Streife der Autobahnpolizei hatte Mühe, ihn bei der Anschlussstelle Hartberg abzuleiten. Als sie ihn kontrollierten und einem Alkomat-Test unterzogen, zeigte sich, dass er keinen Alkohol getrunken hatte. Doch der Lenker aus dem Bezirk Wiener Neustadt-Land machte einen sehr schläfrigen Eindruck und schien unter Drogeneinfluss zu stehen.

Tatsächlich fanden die Beamten dann ein Glasfläschchen mit Flüssigkeit. Der Schnelltest schlug auf Ecstasy an. Ein Arzt wurde gerufen, der die Fahruntüchtigkeit sowie den Verdacht auf Drogenbeeinträchtigung bestätigte. Seinen Führerschein ist der Niederösterreicher nun los.