Mehrere Tonnen Kupferkabel in Wien & NÖ gestohlen

Er steht im dringenden Verdacht, von Dezember 2021 bis Juli 2022 in Baustellen in Wien eingebrochen und mehrere Tonnen Kupferkabel gestohlen zu haben. Diese soll er dann an zwei Altmetall-Firmen in Wien und Niederösterreich verkauft haben.

Dabei soll er einen Schaden von mindestens € 150.000,- verursacht haben. Im Fahrzeug des Beschuldigten stellten die Beamten unter einer Decke versteckt, rund 240 kg Kupferkabel sicher.

Der 55-jährige Tatverdächtige verweigerte zu den Tatvorwürfen jegliche Aussage.