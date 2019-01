Seit vergangenem Freitag sind es also fünf Frauenmorde in Niederösterreich. Begangen zwischen 8. und 25. Jänner. Eine Häufung an Gewalttaten, die auch Experten erschreckt. Und veranlasst, sich neue Wege zu überlegen. Wie der Verein Neustart, der Haftentlassene betreut und naturgemäß oft mit Gewalttätern zu tun hat.

„Wir haben uns gefragt: Gibt es beim Gewaltschutz eine strukturelle Lücke?“, sagt Alexander Grohs von Neustart. Und die gibt es tatsächlich: nämlich bei der Betreuung der Gefährder. „Wir möchten, dass die Polizei, die das Betretungsverbot ausspricht, die Kontaktdaten des Gefährders an uns übermittelt und wir uns dann aktiv bei dem Mann melden.“

Bislang ist das rechtlich nicht möglich. Neustart erfährt von den Gefährdern erst dann, wenn das Strafverfahren gegen sie abgewickelt ist. Aber nur rund die Hälfte aller Wegweisungen und Betretungsverbote führt überhaupt zu einem Strafverfahren. „Der Kontakt zum Gefährder wäre aber wichtig, denn die Opfer von Gewalttaten werden nach Vorfällen von den zuständigen Gewaltschutzeinrichtungen kontaktiert. Die Gefährder aber, für die so eine Wegweisung auch ein großer Stress ist – sie stehen ja praktisch auf der Straße – werden nicht sofort betreut. Das wollen wir ändern.“

Risiko für Frauen nach Wegweisung groß

Das Risiko für die Frauen sei in den Tagen und Wochen nach einer Wegweisung am höchsten, sagt Grohs. Aus dem Grund sei eine engmaschige Betreuung der Gefährder wichtig.

Zwar könne niemand zur Zusammenarbeit gezwungen werden, aber das Angebot soll zumindest vorhanden sein. Wenn Gefährder das Angebot zur Zusammenarbeit mit Neustart ausschlagen, möchte der Verein die Polizei davon informieren. Zur Umsetzung des Konzeptes regt Neustart die Einrichtung einer bundesweiten Anlaufstelle bei Betretungsverboten an. Das Konzept dazu wurde dem Innenministerium bereits übermittelt. Jetzt hofft man, dass es dazu bald Rückmeldung aus Wien gibt.