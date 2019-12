„Vor zwei Jahren zu Weihnachten hat sich ein ehemaliger Klient bei uns gemeldet“, erzählt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart in NÖ. Der Mann hatte eine Frau gefunden und auch einen Job. „Und er sagte, dass es im Zuge der Bewährungshilfe das Wichtigste für ihn war, dass erstmals jemand an ihn geglaubt hat.“ Was dem Mann, der im Heim und in Pflegefamilien aufgewachsen ist, bis dahin nicht passiert war.

Neustart Alexander Grohs.

Positive Fälle wie diese, sagt Grohs, sind auch für seine 86 Haupt- und die 200 ehrenamtlichen Mitarbeiter extrem motivierend. Und er berichtet von einem Hassposter, der das Neustart-Programm „Dialog statt Hass“ absolviert hat. „Ihm war nicht bewusst, welche Trag- und welche Reichweite ein Facebookposting hat. Technische Kompetenz kann eben leichter erworben werden als soziale.“ Jedenfalls hat sich der Klient dann intensiv mit seinen eigenen Kindern über Postings unterhalten, um zu verhindern, dass ihnen Ähnliches passiert. Das Programm „Dialog statt Hass“ ist eine Alternative zur Haftstrafe – und es zeigt, sagt Grohs, dass Nachhaltigkeit nur im Dialog erzeugt werden kann.

Ein anderes Beispiel erfolgreicher Resozialisierung ist jenes einer 15-Jährigen, die aus Langeweile Wände mit Graffities beschmiert hat. Sie wurde zu Sozialstunden verurteilt, die sie in einem Altenpflegeheim absolvierte. Was ihr so gut gefallen hat, dass sie jetzt eine Pflegeausbildung absolviert. „Perspektive ist essenziell“, sagt Grohs, „wir arbeiten mit Menschen, nicht mit Akten. Wenn man sie resozialisieren will, muss man sich mit ihnen befassen.“