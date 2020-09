Ein Lenker ist am Donnerstagabend mit seinem Pkw vor der niederösterreichischen Polizei von Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) bis nach Wien-Donaustadt geflüchtet. Der 27-Jährige wurde nach Angaben der Exekutive letztlich in der Nähe des Gewerbeparks Stadlau angehalten. Der Mann war mit bis zu 170 km/h, aber ohne Führerschein unterwegs. Ein Alkomattest ergab 0,82 Promille.

In Deutsch-Wagram hatte sich der Einheimische zunächst einer Verkehrskontrolle widersetzt. Anstatt das Auto anzuhalten, fuhr er auf die B8 in Richtung Wien. Von den Beamten verfolgt, bretterte der 27-Jährige bei Rotlicht über eine Kreuzung und missachtete gleich mehrere Überholverbote. Die temporeiche Verfolgungsjagd endete, nachdem der Wagenlenker auf die Wiener Nordrandschnellstraße (S2) aufgefahren war.

Die Lenkerberechtigung war dem Niederösterreicher bereits vor einigen Wochen abgenommen worden. Der Grund: Drogen am Steuer. Nun wird der 27-Jährige aufgrund der zahlreichen Übertretungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.