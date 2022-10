Verhaftet Geldbörsen-Dieb war in mehreren Bundesländern tätig

N ach Geldbörsen-Diebstählen in mehreren Bundesländern haben für einen 53-jährigen Deutschen die Handschellen geklickt. Der Mann wurde am Mittwoch in Wien festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er war umfassend geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.