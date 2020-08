Trio knackte Ticketautomaten in mehreren Bundesländern .

Die Vorarlberger Polizei hat drei Personen als mutmaßliche Einbrecher in Ticketautomaten festgenommen. Das Trio aus Rumänien soll in Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich und im Burgenland 22 ÖBB-Ticketautomaten an verschiedenen Bahnhöfen geknackt und dabei einen Sachschaden von 100.000 Euro an den Geräten angerichtet haben. Die Höhe der Diebesbeute wurde nicht kommuniziert.