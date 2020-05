Seit dem Lockdown Mitte März wurde der Gerichtsbetrieb heruntergefahren, lediglich ein Notbetrieb wurde aufrecht erhalten. Das bedeutet laut Ministeriums-Sprecher Julian Ausserhofer, dass nur Verhandlungen im Bereich des Gewaltschutzes sowie Haftverhandlungen durchgeführt wurden.

„Strafverfahren, in denen Angeklagte beispielsweise in Untersuchungshaft waren, wurden auch während der Zeit von Mitte März bis jetzt verhandelt“, informiert Ferdinand Schuster, Sprecher des Landesgerichtes Krems. „Zivilverhandlungen“, so Schuster weiter, „wurden im Wesentlichen in dieser Zeit nicht durchgeführt – nur ausnahmsweise zur Abwendung einer Gefahr für Leib und Leben, Sicherheit und Freiheit oder zur Abwehr eines erheblichen oder unwiederbringlichen Schadens.“

Mit dem vorsichtigen Wieder-Anlaufen des Gerichtsbetriebes am 4. Mai wurde auch der interne Kanzleibetrieb ausgeweitet, sagt Ministeriums-Sprecher Ausserhofer: „Damit wird ein weiteres Anwachsen des Aktenrückstandes verhindert, der durch den Notbetrieb entstanden ist.“

Parteienverkehr nur nach telefonischer Voranmeldung

Parteienverkehr gibt es an den Gerichten derzeit nur nach telefonischer Voranmeldung, auch zum Amtstag müssen sich Besucher anmelden; das soll bis Ende Juni so bleiben. Ebenso sind derzeit Akteneinsicht oder fristwahrende Anträge und Eingaben nur nach telefonischer Voranmeldung möglich.

„Wir werden den Betrieb in allen Sparten langsam wieder aufnehmen“, sagt Andrea Humer, die Vize-Präsidentin des Landesgerichtes St. Pölten. Haftsachen werden aufgrund ihrer Dringlichkeit „vorrangig behandelt“.

In St. Pölten rechnet man damit, dass am Landesgericht im Mai rund 40 Prozent der Verhandlungen im Vergleich zum Mai 2019 durchgeführt werden. Interessant für Gerichtskiebitze: Die Verhandlungen an Österreichs Gerichten sind auch in Zeiten von Corona öffentlich, allerdings wurde wegen der Abstandsgebote die Anzahl der Stühle für die Zuschauer halbiert. Und auch die Zuschauer müssen Masken tragen. Ob Zeugen und Beschuldigte bei der Befragung auch einen Mund-Nasenschutz tragen müssen, das obliegt dem jeweiligen Richter. Als Alternative stehen Einweg-Gesichtsschutzfolien zur Verfügung, damit bei Bedarf die Mimik der Befragten besser gedeutet werden kann.