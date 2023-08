62 Gemeinden und Städte fordern StVO-Reform für mehr Tempo 30

Laut Medienberichten sieht der Entwurf des Verkehrsministeriums, der nun in der Bundesregierung verhandelt wird, weniger bürokratische Hürden für Gemeinden und Städte bei der Umsetzung von Tempo 30 vor. Zudem soll der Gemeinderat in besonders sensiblen Zonen, wie bei Kindergärten, Schulen oder Pflegeeinrichtungen eine Reduktion des Tempos eigenständig verhängen können.

„Gerade für NÖs Gemeinden und Städte ist eine rasche Änderung der Straßenverkehrsordnung wichtig. Mehr als die Hälfte der Verkehrsunfälle mit Personenschaden passieren im Ortsgebiet. Allein im Vorjahr wurden in NÖ bei Verkehrsunfällen in den Gemeinden und Städten 3.842 Menschen verletzt, 19 Menschen kamen ums Leben. Je früher die StVO-Novelle beschlossen wird, umso besser für Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung in den Gemeinden", stellt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer fest.

Niedrigeres Tempolimit ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Zahl der Verkehrsunfälle zu verringern. Anstatt die Gemeinden und Städte bei ihrem Bemühen für mehr Verkehrssicherheit im Ort zu unterstützen, werden sie von der aktuellen Straßenverkehrsordnung (StVO) dabei behindert. Derzeit ist es ein aufwändiger und kostspieliger Prozess mit vielen Hürden, wenn eine Gemeinde auf einer Straße Tempo 30 umsetzen möchte. Selbst wenn eine Straße an einer Volksschule, einem Kindergarten oder einem Seniorenheim liegt, wird der Antrag oft von der Behörde unter Berufung auf die Straßenverkehrsordnung abgewiesen.

Es macht wirklich Sinn und entspricht auch dem Wunsch der Gemeinden, den Kommunen die Errichtung von Tempo-30-Zonen zu erleichtern. Besonders für hochsensible Zonen wie beispielsweise vor Kindergärten, Schulen, Alters- und Pflegeheimen dient das einer erhöhten Verkehrssicherheit. Gleichzeitig sollte den Gemeinden auch die gesetzliche Möglichkeit gegeben werden, diese Bereiche selbst mit Laser- und Radargeräten überwachen zu können. Dabei geht es nicht darum, die Leute abzuzocken, sondern darum, jene zu schützen, die die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, Kinder und alte Menschen.“ Rupert Dworak, NÖ-GVV-Präsident und Bürgermeister von Ternitz

Deshalb fordern bereits 62 nö. Gemeinden und Städte gemeinsam mit VCÖ und Städtebund eine Änderung der StVO, damit „Städte und Gemeinden ohne Einschränkungen und Hindernisse Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort umsetzen können, wo sie es für sinnvoll erachten.“ NÖ ist Spitzenreiter bei der Anzahl der Gemeinden und Städte, die die VCÖ-Initiative für eine leichtere Umsetzung von Tempo 30 unterstützen, österreichweit sind es insgesamt 269 Gemeinden und Städte.

„Die Änderung der StVO, um Tempo 30 leichter im Ortsgebiet umsetzen zu können, ist ein parteiübergreifendes Anliegen. Es sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und parteifreie vertreten. Es ist ein Anliegen von Kleinstgemeinden bis hin zu Landeshauptstädten. Umso wichtiger ist es, dass nun zügig die Novelle beschlossen wird“, betont Lina Mosshammer.

„Neben dem ökologischen Aspekt trägt die Verringerung der Fahrgeschwindigkeit im gesamten Ortsgebiet wesentlich zu mehr Sicherheit für die schwächeren Verkehrsteilnehmer bei“, erklärt Hollabrunns Bürgermeister Alfred Babinsky. „Es geht um eine grundlegende Verkehrswende für mehr Lebensqualität und darum, einen Beitrag gegen die Klimakrise zu leisten“, ergänzt seine Stadträtin Sabine Fasching.

Die Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf, Natascha Matousek, verdeutlicht die Situation in ihrem Ort: „Wir haben in Oberwaltersdorf einen wunderschönen Europaplatz mit Kirche, Europabrunnen, Kindergarten und Schulcampus. Direkt vorbei verläuft die B210. Lärm und Tempo schmälern leider den Wunsch zu verweilen. Ich sehe hier mit Tempo 30 eine eindeutige Verbesserung und hoffe auf eine rechtliche Möglichkeit.“

Christian Laister, Bürgermeister von Groß Gerungs: „Um die Verkehrssicherheit lokal zu erhöhen, wäre es sehr wünschenswert, wenn wir als Gemeindevertreter mehr Mitsprache bei der Verordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im Ortsgebiet bekommen würden. Das Ziel soll sein, allen Verkehrsteilnehmern größtmögliche Sicherheit zu bieten und den fließenden Verkehr trotzdem möglichst flüssig zu führen. Vorbeugende, lokale Geschwindigkeitsbeschränkungen sind dazu ein aus meiner Sicht sinnvolles Instrument. Jede Regelung ist aber nur so wirkungsvoll wie sie umgesetzt und eingehalten wird, da sind alle Verkehrsteilnehmer in der Verantwortung!"

Der Bürgermeister von Kirchberg am Wagram, Franz Aigner, erklärt: „Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit wird das Risiko von Verkehrsunfällen und deren Folgen deutlich verringert. Zudem trägt Tempo 30 auch zu einer besseren Lebensqualität in den Wohngebieten bei, da Lärm- und Abgasemissionen reduziert werden.“

„Viele Menschen im Ort betonen mir gegenüber, wie wichtig die Temporeduzierung ist. Neben der Sicherheit steigert ein niedrigeres Tempo auch die Lebensqualität und reduziert die Lärm-Belastung“, stellt die Bürgermeisterin von St. Valentin, Kerstin Suchan-Mayr, fest.

Christoph Artner, der Bürgermeister von Herzogenburg: „Der Grund, warum wir uns dieser Initiative angeschlossen haben, ist leicht erklärt: Im Rahmen unseres Mobilitätskonzeptes, das wir ausarbeiten haben lassen, bemühen wir uns um eine Temporeduktion in der Innenstadt. In der Ringstraße, sprich Schillerring, Prandtauerring, Auring und Roseggerring, gilt Tempo 30, das Ganze soll nun auf das Gebiet, das sie umschließt, ausgeweitet werden. Was wir sicher nicht machen werden: Auf Durchzugsstraßen mutwillig Tempo 30 verordnen.“

Der Neulengbacher Bürgermeister Jürgen Rummel betont, dass es nicht nur um Tempo 30 geht. „Es wäre wünschenswert, dass Gemeinden manche Dinge einfacher verändern können und Maßnahmen setzen können in Bereichen, wo es Bürgerwünsche gibt und wo es Sinn macht.“ Als Beispiel nennt er die Garnisonstraße in Neulengbach. Sie ist im Siedlungsgebiet, ist aber als Landesstraße ausgewiesen, weil sie zur früheren Kaserne führt. Die Kaserne gibt es längst nicht mehr. Die Straße ist noch immer Landesstraße, eine Temporeduktion sei nicht möglich, das sei nicht nachvollziehbar. Oft wäre es sinnvoll, wenn Gemeinden mehr Mitspracherecht hätten, weil sie die Probleme vor Ort besser kennen als ein Sachverständiger, der für viele Orte zuständig ist. „Das ist jetzt kein Vorwurf gegen Sachverständige, aber die Gemeinden und die Bürgermeister haben tagtäglich mit den Problemen zu tun. Daher sollte man den Gemeinden mehr Verantwortung überlassen ...“

Im Namen der Verkehrssicherheit: Reduktion von Tempo 50 auf 30. Foto: Shutterstock.com FrankHH, FrankHH

