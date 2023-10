Pilotprojekt zeigte: Farbige Markierungen machen Straßen sicherer

Seit Juni 2022 läuft das Pilotprojekt „Mehr Farbe für mehr Achtsamkeit“ in Perchtoldsdorf. Seither zieren farbige Bodenmarkierungen die Straßen an zwei Standorten in der Gemeinde, einer davon in unmittelbarer Nähe von mehreren Schulen. Durch die dreieckigen Markierungen hätte man die Fahrbahnbreite optisch verengt und somit bei allen Verkehrsteilnehmern ein achtsameres Verhalten hervorgerufen. Neben einer Reduktion der Fahrgeschwindigkeit im Kfz-Verkehr zeigte sich auch eine subjektiv wahrgenommene höhere Bereitschaft zum Anhalten an Schutzwegen, heißt es nun von Radland NÖ. Im Nahbereich der Schulen hätte die Maßnahme darüber hinaus auch die Verkehrssituation während der Hol- und Bringzeiten maßgeblich verbessert.

Um die Fahrgeschwindigkeit zu überprüfen, wurden in Perchtoldsdorf seit Juni 2022 drei Untersuchungen durchgeführt. Bereits bei der ersten Messung im September vergangenen Jahres zeigte sich so, dass sich durch die farbigen Markierungen zusätzliche sieben Prozent der Lenkerinnen und Lenker an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit hielten. Bei der jüngsten Erhebung im September 2023 waren es sogar 13 Prozent mehr als im Normalfall. Somit widerlegte man auch die Zweifel, ob der Effekt der farbigen Markierungen im Laufe der Zeit überhaupt anhalten würde. Die in Perchtoldsdorf getestete Maßnahme zur Verkehrsberuhigung soll so vor allem zur Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Fußgängerinnen und Fußgängern beitragen.

„Die erzielte nachhaltige Geschwindigkeitsreduktion und gesteigerte Verkehrssicherheit durch einfache farbige Markierungen sind ein inspirierendes Beispiel für effektive Verkehrssicherheitsmaßnahmen“, meint die Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, Susanna Hauptmann. Sie habe das Projekt auf Einladung der Europäischen Kommission bei einem internationalen Mobilitätskongress vorgestellt. „Wir hoffen, dass viele Städte und Gemeinden sich von diesem Projekt inspirieren lassen und ähnliche Maßnahmen in Erwägung ziehen, um die Sicherheit und Achtsamkeit im Straßenverkehr zu fördern“, so die Radland-Geschäftsführerin.

Hauptmann weist jedoch auch darauf hin, dass die getesteten Bodenmarkierungen nur anausgewählten Standorten zum Einsatz kommen sollten. Daher wäre eine gründliche Planung notwendig. Christian Kräutler vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) spricht ebenfalls von einer „erfolgversprechenden Methode“, um Geschwindigkeiten im Ortsgebiet zu reduzieren. Laut ihm würde es aber noch weitere Testungen brauchen.