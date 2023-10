Zwölfmal kein tödlicher Kinderunfall im Straßenverkehr ...

Das Ziel „kein tödlicher Kinderunfall im Straßenverkehr“ haben in den vergangenen zehn Jahren die Statutarstädte St. Pölten, Wr. Neustadt, Krems und Waidhofen/Ybbs erreicht sowie die Bezirke Amstetten, Gmünd, Horn, Krems Land, Lilienfeld, St. Pölten-Land, Tulln und Waidhofen/Thaya erreicht, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. In vier Bezirken gab es in den vergangenen zehn Jahren jeweils einen tödlichen Verkehrsunfall eines Kindes, in fünf Bezirken jeweils zwei. In den Bezirken Mistelbach und Zwettl waren jeweils drei Todesopfer zu beklagen, im Bezirk Scheibbs vier. Insgesamt verloren allein in den vergangenen zehn Jahren in Niederösterreich 24 Kinder im Straßenverkehr ihr Leben, fast 4.500 wurden verletzt. Allein heuer kosteten Verkehrsunfälle in Niederösterreich vier Kindern das Leben.

Insbesondere im Ortsgebiet, wo Kinder zur Schule gehen oder in der Freizeit unterwegs sind, ist es wichtig, Maßnahmen für ein kindgerechtes Verkehrssystem zu setzen. Verkehrsberuhigung, ein lückenloses Netz an ausreichend breiten Gehwegen und eine gute Rad-Infrastruktur sind für die sichere Mobilität von Kindern sehr wichtig, betont der Verkehrsclub Österreich. Auch Schulstraßen erhöhen die Sicherheit der Kinder. Bei Schulstraßen wird eine halbe Stunde vor Schulbeginn die Straße vor der Schule in eine autofreie Fußgängerzone umgewandelt.

Gefahren sind zu hohes Tempo und zu viel Kfz-Verkehr, unübersichtliche Kreuzungen und Straßenübergänge oder fehlende Geh- und Radwege. „Wird ein Kind von einem Pkw mit 50 km/h angefahren, dann entspricht das einem Sturz aus zehn Meter Höhe. Deshalb ist es so wichtig, dass es im Ortsgebiet mehr Verkehrsberuhigung und mehr Tempo 30 gibt“, verdeutlicht VCÖ-Expertin Lina Mosshammer. Österreichweit mehr als 280 Gemeinden und Städte - darunter 65 aus Niederösterreich, wie Hollabrunn, Horn, Klosterneuburg, Melk und Retz - fordern von Österreichs Bundesregierung eine Reform der Straßenverkehrsordnung, damit es Gemeinden und Städten erleichtert wird, Tempo 30 umzusetzen, etwa auf Durchzugsstraßen vor Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen.

Einen wichtigen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit von Kindern leisten auch öffentliche Verkehrsmittel, betont der VCÖ. Der Ausbau und die Verbesserung des Angebots ermöglichen zum einen den Kindern sicherer mobil zu sein, zum anderen können dann auch mehr Erwachsene auf Bahn oder Bus umsteigen, wodurch die Unfallgefahren durch den Autoverkehr zurückgehen.

VCÖ: In jedem zweiten Bezirk Niederösterreichs passierte in den vergangenen zehn Jahren ein tödlicher Kinderunfall (bei Verkehrsunfällen tödlich verunglückte Kinder (2023 bis 2014) / verletzte Kinder (2022 bis 2013))



Sankt Pölten: kein tödlicher Kinderunfall / 232 verletzte Kinder



Krems / Donau: kein tödlicher Kinderunfall / 59 verletzte Kinder



Wiener Neustadt: kein tödlicher Kinderunfall / 211 verletzte Kinder



Waidhofen / Ybbs: kein tödlicher Kinderunfall / 32 verletzte Kinder



Bezirk Amstetten: kein tödlicher Kinderunfall / 338 verletzte Kinder



Bezirk Gmünd: kein tödlicher Kinderunfall / 95 verletzte Kinder



Bezirk Horn: kein tödlicher Kinderunfall / 84 verletzte Kinder



Bezirk Krems Land: kein tödlicher Kinderunfall / 128 verletzte Kinder



Bezirk Lilienfeld: kein tödlicher Kinderunfall / 54 verletzte Kinder



Bezirk Sankt Pölten Land: kein tödlicher Kinderunfall / 323 verletzte Kinder



Bezirk Tulln: kein tödlicher Kinderunfall / 221 verletzte Kinder



Bezirk Waidhofen / Thaya: kein tödlicher Kinderunfall / 56 verletzte Kinder



Bezirk Hollabrunn: 1 Kind tödlich verunglückt / 130 verletzte Kinder



Bezirk Melk: 1 Kind tödlich verunglückt / 238 verletzte Kinder



Bezirk Neunkirchen: 1 Kind tödlich verunglückt / 185 verletzte Kinder



Bezirk Wiener Neustadt Land: 1 Kind tödlich verunglückt / 183 verletzte Kinder



Bezirk Baden: 2 Kinder tödlich verunglückt / 333 verletzte Kinder



Bezirk Bruck / Leitha: 2 Kinder tödlich verunglückt/ 198 verletzte Kinder



Bezirk Gänserndorf: 2 Kinder tödlich verunglückt / 254 verletzte Kinder



Bezirk Korneuburg: 2 Kinder tödlich verunglückt / 193 verletzte Kinder



Bezirk Mödling: 2 Kinder tödlich verunglückt/ 392 verletzte Kinder



Bezirk Mistelbach: 3 Kinder tödlich verunglückt/ 204 verletzte Kinder



Bezirk Zwettl:3 Kinder tödlich verunglückt / 117 verletzte Kinder



Bezirk Scheibbs: 4 Kinder tödlich verunglückt / 108 verletzte Kinder



Niederösterreich: 24 Kinder tödlich verunglückt / 4.484 verletzt Kinder

Quelle: Statistik Austria/VCÖ 2023