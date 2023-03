Höhere Strafen für Handy am Steuer und Fahren ohne Gurt

Werbung

Die 41. Novelle des Kraftfahrzeuggesetzes muss erst im Nationalrat beschlossen werden. Die Landesverkehrsreferentenkonferenz hat sich bereits im Jahr 2021 für eine Anhebung der gesetzlich festgesetzten Strafbeträge bei Verstoß gegen das Handyverbot am Steuer bzw. Verstoß gegen die Gurt- oder Helmpflicht ausgesprochen.

Keine „abschreckende Wirkung“ mehr

Derzeit sind für Organmandate für das Handyverbot 50 Euro und für die Gurt- und Helmpflicht 35 Euro vorgesehen. Diese Beträge sind zu niedrig, „um noch abschreckende Wirkung zu entfalten". Daher werden die mit Organstrafverfügung einzuhebenden Beträge von 50 Euro auf 100 Euro (Handy am Steuer) bzw. von 35 Euro auf 50 Euro (Gurt/Helm) angehoben. Kommt es zu einer Anzeige an die Behörde, wird die Strafe von 72 Euro auf 140 Euro (Handyverbot) bzw. von 72 Euro auf 100 Euro (Gurt/Helm) angehoben. Gelten soll das bereits ab 1. Mai.

Ablenkung als Hauptursache für tödliche Unfälle

Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung. Foto: LPD/Greene, Oliver Greene

Willy Konrath, Leiter der Landesverkehrsabteilung der Landespolizeidirektion NÖ, sagt, dass Ablenkung – und dazu zählt auch das Handy am Steuer – grundsätzlich die Hauptursache für Unfälle mit Toten und Schwerverletzten ist. Aber auch, dass das Handyverbot eben ein reines Kontrolldelikt ist: „Je mehr wir kontrollieren, desto mehr erwischen wir.“ Rund 27 Prozent der Getöteten im Straßenverkehr seien auf Ablenkung zurückzuführen.

Besonders falle auch auf, dass viele Bus- und Lkw-Lenker „eine Hand am Steuer und eine am Handy haben. Aufgrund ihrer erhöhten Sitzposition können wir das bei Kontrollen sehr gut ausmachen.“

Reuig seien die erwischen Lenker allemal, das Bewusstsein, dass das Hantieren mit dem Mobiltelefon am Steuer verboten ist, sei durchaus vorhanden. „Aber der Drang zu telefonieren oder Mails zu beantworten ist offenbar höher als das Bewusstsein, dass das gefährlich ist“, weiß Konrath.

Sicherheitsgurte: Mitfahrer sind säumig

Auch beim Anlegen des Sicherheitsgurts sind viele Autoinsassen säumig. Weniger Lenker und Beifahrer, die Anschnallquote in der ersten Reihe sei sehr hoch, weiß Konrath. Nicht so in der zweiten oder dritten Reihe, da verzichten viele Autoinsassen auf den Gurt. Mit fatalen Folgen: Bei dem Unfall mit drei Toten auf der A1 Westautobahn am 28. Jänner waren zwei der Getöteten aus den hinteren Sitzreihen auf die Fahrbahn geschleudert worden, sie waren nicht angeschnallt.

Im Jahr 2022 gab es österreichweit laut Innenministerium 88.394 Übertretungen gegen die Gurtenpflicht. 130.540 Lenkerinnen und Lenker wurden wegen Telefonierens am Steuer ohne Freisprecheinrichtung angezeigt oder mittels Organstrafverfügung an Ort und Stelle geahndet.