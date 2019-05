Heftige Unwetter sorgen auch auf Autobahnen und Schnellstraßen für Probleme und verunsichern Fahrzeuglenker. Was tun bei Hagel, Gewitter und Starkregen? Ganz einfach ist diese Frage auch für Experten nicht zu beantworten, bestätigt ASFINAG-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner. Grundsätzlich gilt: Nur um reine Sachschäden zu verhindern, darf man sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährden. Also zum Beispiel bei Hagel keinesfalls auf der Autobahn unter einer Brücke stehen bleiben, wie es am vergangenen Samstag auf der A 2 im Wechselgebiet beobachtet wurde!

Doch gibt es einige Grundregeln, die man bei einem Unwetter immer befolgen sollte:

Bei starkem Wind: Geschwindigkeit verringern, Abstand vergrößern, Lenkrad mit beiden Händen festhalten! Und besondere Vorsicht, wenn man aus einem Tunnel oder windgeschützten Bereich wieder ins Freie fährt. Die Kraft des Windes wird unterschätzt: Versuche haben ergeben, dass ein normaler Pkw bei einer Seitenwindgeschwindigkeit von 72 km/h und Tempo 100 um etwa einen Meter seitlich versetzt werden kann. Bei Tempo 140 können es bereits bis zu vier Meter sein!

Bei starkem Regen: langsam auf Sicht weiterfahren, Abstand stark vergrößern, das eigene Fahrzeug sichtbarer machen (Nebelschlussleuchte!). Lautner: „Bei einer herannahenden Gewitterfront ist es aber sicher am besten, wenn man rechtzeitig einen unserer Rastplätze oder eine Raststation aufsucht und dort abwartet. Der Zeitverlust wird durch die Stress-Ersparnis sicher aufgewogen.“

Bei Hagel: Auch hier gilt die Devise „langsam weiterfahren und den Abstand vergrößern“. Auf Autobahnen im Tunnel oder unter Brücken zu halten, ist in der Regel nicht gestattet, sondern nur bei extremen Ausnahmesituationen, wenn man sozusagen „um Leib und Leben“ (und nicht nur um den Autolack) fürchten muss. Doch hier ist größte Vorsicht geboten: Nachkommende Lenker können nicht unbedingt damit rechnen, dass sich im Tunnel stehende Fahrzeuge befinden – die Gefahr eines Unfalles mit schwerwiegenden Folgen ist sehr hoch! Bedenken sollte man dabei auch, dass sich beim Tunnelausgang bereits eine gänzlich andere Wettersituation zeigen kann, der Hagel also längst vorbei sein könnte.