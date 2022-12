VCÖ-Sprecher Christian Gratzer: „Nur die Null akzeptabel“

Werbung

Im Jahr 2020 gab es in Niederösterreich mit 90 die niedrigste Anzahl an Verkehrstoten seit Bestehen der Unfallstatistik, wie der Verkehrsclub Österreich VCÖ vermeldet. Im Jahr 2021 waren es 92 Todesopfer gewesen, 2022 kamen (bis zu den Weihnachtsfeiertagen) 94 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Die Zahl der Verkehrstoten in NÖ könnte damit zum dritten Mal in Folge unter 100 bleiben. „Die einzig akzeptable Zahl an Verkehrstoten ist die Null. Und diesem Ziel gilt es so nahe wie möglich zu kommen“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der Bezirk Lilienfeld sowie die Statutarstädte St. Pölten und Waidhofen/Ybbs könnten es heuer erreichen.

In den vergangenen zwanzig Jahren ist die Zahl der Verkehrstoten in NÖ stark zurückgegangen. Im Jahr 2012 kamen noch 145 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, im Jahr 2000 waren es sogar 299.

Schwere Unfälle können laut VCÖ mit einer Reihe an Maßnahmen reduziert werden. Für Fußgänger sind das etwa Verkehrsberuhigung, Tempo 30 statt 50 und ein dichtes Netz an Gehwegen. Für sicheres Radfahren sei der weitere Ausbau der Radinfrastruktur wichtig.

Gute öffentliche Verkehrsverbindungen seien eine wichtige präventive Maßnahme, da das Unfallrisiko mit dem Auto um ein Vielfaches höher ist als im öffentlichen Verkehr.

Auf Bundesebene fordert der VCÖ Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen. Zudem müsse das Handy am Steuer als Delikt ins Vormerksystem aufgenommen werden.