Vorrangverletzungen töteten 19 Menschen in Niederösterreich

Klaus Robatsch, Leiter der Verkehrssicherheitsforschung im KFV, ist besorgt über die hohe Zahl an Todesfällen nach Vorrangverletzungen in Österreich. Er erklärt: „Die ungewöhnlich hohe Zahl von 73 Getöteten im Jahr 2022 ist der höchste Wert seit mindestens 10 Jahren.“ Im Detail verunglückten in Österreich laut den vorläufigen Zahlen 27 PKW-Insassen, 11 Fußgänger, 9 E-Bike-Nutzer, 9 Motorrad-Nutzer, 6 Moped-Nutzer und 3 Fahrrad-Nutzer. Dazu kommen dann noch weitere Verkehrsteilnehmer, wie etwa E-Scooter-, Microcar- und Leichtmotorrad-Nutzer. Wie die Verteilung auf die verschiedenen Verkehrsteilnehmer 2022 bei den 19 Verstorbenen in Niederösterreich genau aussah, dazu gibt es noch keine Informationen.

Vorrangsunfälle am Freiland tödlicher als im Ortsgebiet

Es passieren zwar 80 Prozent der Unfälle nach Vorrangverletzungen im Ortsgebiet und nur 20 Prozent im Freiland, die Unfälle die im Freiland passieren sind aber weitaus verheerender. So ist die Wahrscheinlichkeit nach einem Vorrangverletzung bei einem Unfall zu sterben am Freiland viermal höher. 70 Prozent dieser Vorrangunfälle passieren übrigens auf Kreuzungen.

Vielen Menschen sei laut KFV gar nicht bewusst, wie gefährlich Vorrangverletzungen seien. Sie seien aber die zweithäufigste Unfallursache in Österreich.

Kuratorium forderte unkompliziertere Vorrangregeln

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit fordert nun unkompliziertere gesetzliche Regelungen, damit auch Fußgänger, Radfahrende und andere Personengruppen, die ohne Führerschein am Verkehrsgeschehen teilnehmen, die Vorrangregeln leichter verstehen. Zusätzlich bräuchte es dann auch vermehrte Wissensvermittlung sowie Bewusstseinsbildung, damit diese vereinfachten Regeln dann auch eingehalten würden.