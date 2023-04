Verkehrsverstöße Handy am Steuer: Ab 1. Mai wird teurer

Foto: ÖAMTCWilhelm Bauer

M it 1. Mai 2023 werden bestimmte Strafbeträge erhöht. Das betrifft in erster Linie das Verwenden vom Handy am Steuer und die Gurt- und Sturzhelmpflicht.