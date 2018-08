„Wer hat den kleinen Thomas gesehen? Er ist seit Tagen vermisst. Bitte teilen!“ Posts wie diese sind keine Seltenheit.

Da will man doch helfen. Und teilt. Doch das kann unliebsame Folgen haben, denn was ist, wenn das Kind gar nicht vermisst wird? Dann besteht kein Einverständnis, das Bild zu verwenden, und jeder, der es geteilt hat, kann erhebliche Probleme mit der Justiz bekommen.

Die Problematik privater Fahndungsaufrufe hat der Verein „mimikama“, der sich die Aufklärung über Internetmissbrauch auf die Fahnen geschrieben hat, aufgegriffen. User können dort verdächtige Inhalte melden. Bis vor zwei, drei Jahren seien häufig Bilder angeblich vermisster Kinder im Netz aufgetaucht, sagt mimikama-Chef Tom Wannemacher. Aktuell steige die Anzahl von Meldungen wie „Vorsicht: Vor der Schule spricht ein fremder Mann Kinder an“. Und diese Postings, beklagt er, „lösen extreme Hysterie in sozialen Netzwerken aus“. Sie werden geteilt, viele Poster fügen Details dazu, aber niemand recherchiert, was wirklich passiert.

"Facebook ist die Plattform für gefakte Fahndungsaufrufe"

„Wir hatten einen Fall, wo Poster auf Facebook gemeldet haben, dass vor einer Schule ein weißer Kastenwagen steht. Der Fahrer des Wagens hat sich bei uns gemeldet: Er hat tatsächlich täglich dort geparkt. Grund war aber, dass er Tagesaufträge am Telefon durchgegangen ist. Er stand einfach an der Stelle, weil der Platz praktisch war“, erinnert sich Wannemacher. „Facebook ist die Plattform für gefakte Fahndungsaufrufe“, sagt er, denn: „Auf Twitter und Instagram kommt so etwas kaum vor, weil man dort keine Links setzen kann.“

Absolut seriös sind nur Fahndungsmeldungen der Polizei. Andreas Bandion, oberster Präventionsbeamter im Landeskriminalamt: „Man sollte nur Fahndungsaufrufe von der offiziellen Polizeiseite oder der Polizei-App teilen! Vom Weiterleiten privater Suchaktionen ist abzuraten, da man nur schwer prüfen kann, auch ob es die gezeigte Person unter diesem Namen gibt und ob sie überhaupt als vermisst gilt. Ein Erwachsener darf sich aufhalten, wo er möchte, auch wenn es mitunter Angehörigen nicht passt.“ Es kann hinter solchen Suchaufrufen, weiß er, Stalking stecken.

Kriminalist hat private Plattform gegründet

Christian Mader, Beamter im Bundeskriminalamt, hat jahrelang im Dienst Vermisste gesucht. Heute tut er das mit einer Plattform privat (www.oesterreichfindeteuch.at). Mader sichert sich ab: „Öffentlichkeit ist bei der Suche nach Vermissten notwendig. Aber bei uns müssen Suchende ein Formular ausfüllen und wir überprüfen, ob es eine Vermisstenmeldung bei der Polizei gibt.“

Es kommt auch vor, dass bei getrennten Paaren ein Elternteil ein Kind als vermisst meldet, einfach um dem anderen zu schaden. Daher wird oesterreichfindeteuch.at nur aktiv, wenn der Obsorgeberechtigte sich meldet.