Kontrolliert wird bereits ab morgen Donnerstag, aber noch nicht gestraft. Die wichtigste Botschaft: Personen, die sich zwischen dem Bezirk und der Stadt Wiener Neustadt sowie dem Neunkirchen Bezirk hin und her bewegen, benötigen dafür auch Ausreisetests. Ein direktes Überqueren der Bezirksgrenzen zwischen Wr. Neustadt und Neunkirchen ohne Test ist also nicht möglich.

Allerdings gibt es hier eine Ausnahme: Eine Ausreisetest wird nicht benötigt, wenn man gerade für eine Testung in den Wiener Neustädter Bezirk unterwegs ist. ,,Das soll jenen Personen in den Grenzgebieten, wo es nicht so viele Testmöglichkeiten gibt, den Zugang zu solchen erleichtern und muss auch glaubhaft dargelegt werden", heißt es seitens der Behörde.