Die Schutzmaskenpflicht wird auf alle geöffneten Geschäfte und öffentliche Verkehrsmittel erweitert. „In Niederösterreich werden wir das ab Dienstag kontrollieren“, sagt Polizeisprecher Walter Schwarzenecker, betont aber: „Wir setzen aber weiterhin in erster Linie auf aufklärende Gespräche, mit der Bitte um Einhaltung der Schutzmaskenpflicht.“

Lediglich bei uneinsichtigen Personen sehe man sich gezwungen, die Möglichkeit des Organmandates zu nutzen oder falls nötig, in Folge eine Anzeige zu machen. Man werde aber „nicht die Supermärkte patrouillieren, sondern vor allem auch auf etwaige Anforderung der Supermarktbetreiber bei Verstößen agieren“, so Schwarzenecker.

Bis Karfreitag war die Polizei für die seit 6. April geltende Maskenpflicht in Supermärkten nicht zuständig. Am Karfreitag wurden vom Innenministerium die Maßnahmen zur Einschränkung der Ausbreitung der COVID19-Pandemie erweitert. Wer im Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmitteln den Nasen-Mund-Schutz verweigert, zahlt 25 Euro. Bei allen anderen Verstößen sind übrigens 50 Euro fällig. Das betrifft das Nichteinhalten der Ausgangsbeschränkungen und das Betreten von Gebieten, die unter Quarantäne gestellt worden sind.