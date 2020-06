130 Liter Wasser verbraucht ein Österreicher pro Tag. Ein Viertel davon fließt das WC hinunter, noch etwas mehr landet im Waschbecken und in der Küche.

Gewonnen wird das Wasser in Österreich ausschließlich aus Grundwasser. Dafür, dass dieses Wasser an die Haushalte weitergeleitet wird, sorgen Wasseranbieter. Manchmal sind das die Gemeinden selbst. In anderen Fällen Wasserverbände oder Genossenschaften. Der größte Wasserversorger des Landes ist die EVN Wasser. Sie versorgt rund 600.000 Einwohner Niederösterreichs.

Wasser-Reichtum ist ungleich verteilt

Zumindest bis 2050 wird der Wasserverbrauch einer Studie zufolge weiter ansteigen. Hauptgrund dafür ist das Bevölkerungswachstum, erklärt der Leiter der Abteilung Wasser des Landes, Martin Angelmaier. Sorgen machen, dass NÖ deshalb früher oder später auf dem Trockenen sitzt, brauche man sich aber nicht. NÖ ist ein wasserreiches Land, versichern Experten. Insgesamt wird auch in Zukunft genug zur Verfügung stehen. Der Reichtum ist aber ungleich verteilt. Wenig Wasser gibt es im nördlichen Waldviertel, im Weinviertel und in der Buckligen Welt.

Diese „Problem-Regionen“ waren vor rund 60 Jahren der Anlass für die Gründung der EVN Wasser (damals: NÖSIWAG). „Zu Beginn der 60er-Jahre gab es vor allem im Bezirk Mistelbach Probleme mit Wasser“, erzählt EVN-Wasser-Geschäftsführer Franz Dinhobl. 1962 wurde mit dem Bau eines Leitungsnetzes begonnen, um auch diese Landesteile versorgen zu können.

Mittlerweile fasst das Leitungsnetz der EVN (siehe Grafik) 2.343 Kilometer. Projekte zur Vergrößerung, etwa der Bau der „Waldviertel-Leitung“, laufen. 127 Gemeinden sind aktuell fix an das Netz angeschlossen. Weitere beziehen „Zuschusswasser“, wenn es Engpässe gibt. Um Versorgungssicherheit garantieren zu können, hat die EVN Quellen und Brunnenfelder im ganzen Land. Durch Pumpkraftwerke kann die Ressource dorthin gebracht werden, wo sie gebraucht wird.