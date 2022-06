Versuchter Mord Prozess um Messerattacke auf Justizwachebeamten startet in Krems

Landesgericht Krems Foto: APA

E in Häftling steht ab Montag wegen versuchten Mordes vor dem Landesgericht Krems. Der Mann soll am 3. Dezember 2020 in der Justizanstalt Stein einen Beamten mit einem Besteckmesser attackiert haben. Ein Urteil wird für den zweiten Tag der Geschworenenverhandlung am 21. Juni erwartet.