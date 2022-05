Verteidigungsministerin Tanner verabschiedet Generalstabschef Brieger

Werbung

„Robert Brieger ist dem Ruf nach Brüssel gefolgt, um dort den Dienst als ,Chairman of the European Union Military Committee' anzutreten. Diese Position als Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union, in dem sämtliche Generalstabschefs der EU-Länder vertreten sind, ist eine äußerst ehrenvolle Aufgabe. Ich wünsche ihm viel Erfolg für seine neue und sicherlich herausfordernde Tätigkeit in Brüssel“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

"An der Hebung der Einsatzbereitschaft europäischer Streitkräfte führt kein Weg mehr vorbei"

Die Wahl zum „Chairman of the European Union Military Committee“ fand bereits am 19. Mai 2021 in Brüssel statt. Brieger übernimmt den Vorsitz von General Claudio Graziano aus Italien für die nächsten drei Jahre.

„In viereinhalb Jahrzehnten eines Berufslebens sammelt man mannigfaltige Erfahrungen. Die lange, prosperierende Phase der friedlichen Entwicklung in Mitteleuropa rückte die militärischen Erfordernisse mitunter in den Hintergrund. An der Hebung der Einsatzbereitschaft europäischer Streitkräfte führt kein Weg mehr vorbei und dies gilt auch für das österreichische Bundesheer “, hält Robert Brieger fest.

Robert Brieger wohnt in Eichgraben im Bezirk St. Pölten Land. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit interessiert er sich für Kunst- und Militärgeschichte, Malerei sowie die Jagd. Er ist seit 24. Juli 2018 Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres.

Focus auf der Landesverteidigung als Kernaufgabe

Schwerpunkt seiner Amtszeit als Generalstabschef war die Betonung der militärischen Landesverteidigung als Kernaufgabe des Bundesheeres. Dafür forderte er die Stärkung der militärischen Fähigkeiten des Bundesheeres und eine klare Ausrichtung auf die militärische Einsatzbereitschaft.

Er erstellte mehrere Positionspapiere, darunter „Effektive Landesverteidigung - ein Appell“ oder „Unser Heer 2030“. Darin erläuterte er realistische Einschätzungen über die Situation des Bundesheeres und dessen absehbare Entwicklung unter Einhaltung der budgetären Rahmenbedingungen. Brieger setzte sich für den zweckmäßigen Einsatz des Bundesheeres zur Unterstützung der Behörden bei Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie in Österreich ein.

Seit 1975 beim Heer

Brieger begann seine militärische Laufbahn 1975 mit dem Präsenzdienst, von 1976 bis 1979 besuchte er die Militärakademie und wurde 1982 Kompaniekommandant im Panzerbataillon 33. Von 1985 bis 1988 absolvierte er die Generalstabsausbildung. Danach war er unter anderem in der Funktion als Stabschef der 9. Panzergrenadierbrigade in Götzendorf tätig.

Er war zwölf Jahre lang für die militärstrategische Führung sowie die Planung und Vorbereitung der Einsätze des Bundesheeres im In- und Ausland in verschiedenen Leitungsfunktionen verantwortlich. Zudem führte Brieger im Jahr 2011/2012 den internationalen EUFOR/ALTHEA Einsatz in Bosnien und Herzegowina. Vor seiner Zeit als Generalstabschef diente er als Stabschef des Verteidigungsministers.