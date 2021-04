Wer kennt diesen Mann? Er spricht Kinder an. Vermutlich will er sie entführen! Vorsicht! Ich habe verdächtige Fleischstücke gefunden; es könnte sich um Giftköder handeln!

Wer regelmäßig auf Facebook ist, stößt auf Warnungen wie diese. Diese werden geteilt. Mit Kommentaren ausgeschmückt. Stille Post im Netz. Ohne zeitliche Begrenzung. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und schon gar nicht mit Wahrheitsgarantie. Plötzlich sieht sich die Exekutive mit manch neuem Kriminalfall konfrontiert.

Die Polizei nutzt in den letzten Jahren verstärkt Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Twitter, um mit Bürgern in Kontakt zu treten. „Fahndungen oder Zeugenaufrufe via Social Media haben uns schon oft zu Erfolgen verholfen“, weiß Bernadette Neumeyr vom Social-Media-Team der Landespolizeidirektion (LPD). Denn der Grat zwischen hilfreicher Information und künstlicher Panikmache ist schmal.

Durch die Eigeninitiative vieler User im Netz, auch unter dem wohl gemeinten Gedanken, helfen zu wollen, ist die Polizei immer öfter mit der Richtigstellung von vermeintlichen strafrechtlich relevanten Fakten beschäftigt. Diese werden ohne Rücksprache mit der Polizei geteilt. So poppte bei jemanden auf Facebook eine Erinnerung auf. „Es handelte sich um einen Zeitungsartikel, wo Kinder unter dem Vorwand, Katzenbabys anschauen zu können, angelockt wurden. Nur lag der Vorfall mehrere Jahre zurück“, erzählt sie.

Die alte Meldung wurde unzählige Male geteilt. Die User merkten nicht, dass der Beitrag nicht mehr aktuell ist. Die Polizeipressestelle schaltete sich ein, um aufzuklären. Dabei nutzte sie auch selbst wieder gleich Social Media und wies daraufhin, dass dieser Zeitungsbericht aus eben dem Jahr 2015 stammt und derzeit keine Fälle mit versuchter Kindesentführung gemeldet seien. Natürlich sollen aber verdächtige Wahrnehmungen immer, aber direkt der Polizei unter 059133 gemeldet werden.

„Seit diesem Vorfall updaten auch wir unsere Beiträge nach erfolgreicher Fahndung. Wir wollen ja nicht unsere eigenen Fake-News kreieren“, sagt Neumeyr. Aktuelle Verdachtsfälle können ebenso eine Welle auf FB lostreten. So wie ein Entführungsversuch eines Kindes. Der mutmaßliche Sachverhalt wurde fleißig geteilt, bevor noch von der Polizei eine Presseaussendung ausgeschickt wurde. „Unsere Aussendungen basieren auf den Daten der zuständigen Dienststelle“, so Neumeyr.

Klarstellung findet oftmals nicht mehr so hohes Interesse

Bei subjektiven Wahrnehmungen, gepaart mit persönlichen Meinungen, ist dies aber nicht der Fall. „Glücklicherweise war kein Entführungsversuch geplant“, sagt sie. Es gab damals ein verbales Missverständnis zwischen dem Mädchen und den Herren. „Für im Netz zum Täter abgestempelte Personen können Vorverurteilungen mitunter fatal sein.“ Denn in Gedanken bleibt die Warnung. Die Klarstellung findet nicht mehr so hohes Interesse.

User verstoßen mit dem Verbreiten vermeintlicher Fakten mitunter gegen das Gesetz. Denn solange jemand nicht gerichtlich verurteilt ist, gilt für ihn die Unschuldsvermutung. Wer Bilder von Verdächtigen ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht, greift in dessen Persönlichkeitsrechte ein.

Geteilt ist schnell. Der Schaden mitunter von Dauer. Für Betroffene, deren Angehörige oder auch den, der diese Meldungen ungefiltert weiter gibt, selbst.