Stand-Up-Paddler aus Niederösterreich am Traunsee vor Sturm gerettet

Laut Polizei blieben der 13-jährige Stand-Up-Paddler sowie eine 19-Jährige, die mit zwei Kindern in einem Schlauchboot unterwegs war, unverletzt.

Der junge Stand-Up-Paddler aus Niederösterreich war gegen 14.30 Uhr im Bereich Traunkirchen unterwegs, als er vom starken Wind Richtung Ebensee abgetrieben wurde. Er erkannte schnell seine aussichtslose Lage und legte sich flach auf sein Sportgerät, wodurch er nicht mehr so schnell davongetrieben wurde. Die alarmierte Wasserrettung sowie die Besatzung des Polizeibootes Gmunden brachten ihn unverletzt in Sicherheit.

Wenig später nahmen die Wasserrettung und die Besatzung des Polizeibootes ein Schlauchboot wahr, in dem eine 19-jährige Polin aus dem Bezirk Gmunden und zwei Kinder saßen. Die drei machten durch Rufe und Handzeichen auf sich aufmerksam. Das Boot wurde ans Ufer geschleppt; die Frau gab an, sie hätten das Boot wegen des Wellengangs und des starken Windes nicht mehr manövrieren können und seien immer weiter in die Mitte des Sees abgetrieben worden.