Kinderhaut ist empfindlich, denn sie ist sehr dünn und der UV-Eigenschutz der Haut muss sich noch entwickeln. Zugleich brauchen Kinder aber auch viel Gelegenheit, sich im Freien auszutoben. Daher ist der ausreichende Schutz mit einer guten Sonnencreme in den Sommermonaten unerlässlich. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun getestet, welche Sonnencremen aktuell zu empfehlen sind. Geprüft wurden 16 Cremen, Lotionen und Sprays für Kinder mit Lichtschutzfaktor 30, 50 und 50+ sowie Preisen zwischen 2,38 und 37,80 Euro pro 100 ml.



Am besten schnitten vier günstige Handelsmarken ab. Sie schützen zuverlässig vor UV-Strahlen und reichern die Haut zudem gut mit Feuchtigkeit an. Das teuerste Produkt im Test, die Baby & Kids Sonnencreme von Eco Cosmetics, fiel dagegen durch, da der Schutz vor UV-Strahlung unzureichend war. Im Rahmen des Tests wurden 4 sehr gut, 10 gut, 1 durch-schnittlich und 1 nicht zufriedenstellend vergeben. Die detaillierten Ergebnisse gibt es ab sofort auf www. konsument.at und ab dem 25.6. in der Juli-Ausgabe des Testmagazins KONSUMENT