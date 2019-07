Seit 1977 kontrollieren die Volksanwälte als eines der obersten Organe der Republik die öffentliche Verwaltung. Auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene. Auch für den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte sind sie zuständig. Und sie tun das im verfassungsrechtlichen Auftrag.

Im ersten Jahr der sechsjährigen Funktionsperiode führt Werner Amon den Vorsitz, der jährlich rotiert.

„Die Verwaltung ist nicht unser Gegner“, sagt Bernhard Achitz, „das möchte ich festhalten.“ Grundsätzlich ist die Volksanwaltschaft mit drei

Szenarien konfrontiert, wie Achitz ausführt: „Eine Behörde erklärt ein Gesetz schlecht oder sie wendet es schlecht an. Oder das Gesetz ist schlecht – in dem Fall ist aber der Gesetzgeber zuständig.“

"Wir sind keine Beamtenfeinde"

Dem schließt sich Walter Rosenkranz an: „Wir sind keine Beamtenfeinde. Wir wollen die Bürger aber aus ihrer Ohnmacht gegenüber den Behörden – ob tatsächlich oder vermeintlich – herausholen.“ Zu tun wird es für die drei Herren genug geben, das zeigt schon das Prüfaufkommen der Volksanwaltschaft, das im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zu 2018 um 13,6 Prozent gestiegen ist. In absoluten Zahlen wurden in diesem Zeitraum 4.457 Prüfverfahren eingeleitet.

Die Geschäftsverteilung, also wer für welche Bereiche zuständig ist, haben die neuen Volksanwälte zu Beginn ihrer Funktionsperiode festgelegt.

Das Kollegium ist auch international vernetzt, und zwar im IOI, dem International Ombudsman Institute. Das ist die weltweite Vereinigung parlamentarischer Volksanwälte mit aktuell 198 Mitgliedern. Ihr Generalsekretär ist Werner Amon.