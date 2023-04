„Rechtslage ist oft das Problem“

NÖN: Als Volksanwalt sind Sie zuständig für Soziales, Pflege und Gesundheit. Mit welchen Beschwerden sind Sie am häufigsten konfrontiert?

Bernhard Achitz: In meinem Bereich geht es häufig um Beschwerden über die Jugendhilfe, Kindesabnahmen, die sind natürlich ein sehr emotionales Thema, wo man alle nur möglichen Schritte unternimmt, um etwas dagegen zu tun. Wir haben auch viele Beschwerden über die Krankenversicherung, etwa, dass Leistungen zu spät oder nicht in der richtigen Qualität erbracht werden. Auch die Pensionsversicherungen sind ein Thema, da geht es häufig um Kur- oder Rehaaufenthalte und auch um die Ablehnung von Invaliditätspensionen.

Wobei generell gilt: Wenn ich sage Beschwerden, dann heißt das nicht, dass die Behörde in dem Zusammenhang einen Fehler gemacht hat. Die können durchaus auch korrekt gehandelt haben, die Rechtslage ist eben, wie sie ist. Diese Unzufriedenheit über die Rechtslage nehmen wir mit, denn wir machen ja Berichte an die Politik. Wir spiegeln das, wenn Menschen über eine Rechtslage nicht glücklich sind.

Volksanwalt Bernhard Achitz: "Beschwerden über das Nicht-Zuerkennen einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension sind sehr häufig." Foto: Photo Simonis, Fotograf Photo Simonis Wien

Die NÖN berichtete kürzlich über eine Dame, der die Berufsunfähigkeitspension verweigert wird. Wir bekamen darauf viele Meldungen von Lesern mit ähnlichen Problemen. Gibt es in dem Bereich generell viele Beschwerden?

Achitz: Beschwerden über das Nicht-Zuerkennen einer Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension sind sehr häufig. Viele Menschen verstehen nicht, dass, sie, wenn sie keinen Berufsschutz haben, auf jede Tätigkeit verwiesen werden können. Man selber fühlt sich so krank, dass man nicht mehr arbeiten kann oder nicht das, was man bisher gemacht hat, und versteht dann nicht, dass man keine Pension zuerkannt bekommt. Die Rechtslage ist aber so: Nur wenn ich einen Berufsschutz habe, dann wird geprüft, ob ich das, was ich bisher gemacht habe, nicht mehr machen kann. Habe ich den nicht, weil ich keinen Beruf gelernt habe oder nicht in meinem erlernten Beruf gearbeitet habe, dann ist mir quasi alles zumutbar. Das sind diese Gutachten, wo drinnen steht, dass man, überspitzt formuliert, noch als Parkwächter arbeiten könnte.

Wir sind als Volksanwaltschaft aufgerufen zu schauen, ob die Verwaltung korrekt und bürgerfreundlich arbeitet – und die arbeiten oft korrekt. Was die Bürger stört, ist die Rechtslage.

Einer Ihrer Bereiche ist die Jugendhilfe, da gibt es in Österreich je nach Bundesland unterschiedliche Gesetzgebungen. Sollte man das nicht vereinheitlichen?

Achitz: Der Jugendschutz ist bereits sehr stark vereinheitlicht worden, aber wir weisen in vielen anderen Punkten auf Vereinheitlichung hin.

Im Zuge der Corona-Maßnahmen hatten wir oft die Situation, dass die Bundesebene etwas verkündet hat, zum Beispiel, dass geimpft wird. Zuständig für die Umsetzung waren die Länder und obwohl es eine bundesweite Richtlinie gab, hat die jedes Land ein bisschen anders ausgelegt. Am Anfang, als es noch mehr Impfwillige als Impfstoff gab, war das ein sehr emotionales Thema, dass in einem Bundesland die Behinderten früher drangekommen sind, im anderen das Gesundheitspersonal, im dritten die Lehrer.

Jetzt haben wir dasselbe mit dem Pflegebonus, der ausbezahlt wird: Jedes Bundesland setzt das anders um. Wir haben den Bundesrat darauf hingewiesen, dass das problematisch ist und für Unverständnis sorgt. Denn die Leute leben ja nicht nach Bundesländer-Grenzen.

Der Föderalismus ist also oft problematisch?

Achitz: Er macht dann Sinn, wenn es um Bürger(innen)nähe geht. Aber er birgt Probleme, wenn Regelungen unter den Bundesländern nicht koordiniert sind. Ein Beispiel, das zu größter Empörung führt, ist: Sie sind in Salzburg geboren, studieren in Wien, arbeiten dann in NÖ und haben hier die Existenz aufgebaut. Ihre Eltern in Salzburg werden immer älter, Sie wollen für die Eltern in NÖ einen Pflegeheimplatz bekommen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß! Salzburg sagt, wir zahlen nur, wenn die Eltern hier sind. NÖ sagt, wir zahlen nur für Landesbürger. Das können Sie niemandem erklären, wenn die unterschiedlichen Regelungen der Länder nicht zusammenpassen und die Menschen damit alleingelassen werden.

Sind drei Volksanwälte für ganz Österreich eigentlich genug? Denn als die Volksanwaltschaft in den 70er-Jahren entstanden ist, gab es wesentlich weniger Einwohner.

Achitz: Das haben wir mit Mitarbeitern ausgeglichen, derzeit haben wir 90 Planstellen. Wir sind ein Kollegialorgan, das heißt, wir müssen Missstands-Feststellungen gemeinsam beschließen, wir müssen unsere Berichte gemeinsam beschließen und so weiter. Und größere Kollegialorgane als drei Personen – das würde glaube ich kompliziert.

In Bundesländern wie Oberösterreich, Wien oder Salzburg gibt es ein Rederecht für Volksanwälte im Landtag, in NÖ gibt es das nicht und auch ihre Vorgänger haben das schon eingefordert. Ist diese Forderung aufrecht?

Achitz: Vom NÖ Landtag werden wir nicht eingeladen, obwohl das die Geschäftsordnung erlauben würde. An sich richten wir unsere Berichte an die gesetzgebenden Körperschaften. Und wir werden vom National- und vom Bundesrat sowohl in den Ausschuss als auch ins Plenum eingeladen. Wir werden von allen anderen Bundesländern in den Landtag eingeladen, um die jeweiligen Berichte zu diskutieren. Außer von NÖ. Ich halte das für sehr schade, denn es ist wichtig und gut wenn die Abgeordneten erfahren, was die Menschen an der Gesetzgebung problematisch finden.