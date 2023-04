Volkshilfe NÖ Nachmittag der offenen Kleinkindhäuser am 27. April

Lesezeit: 3 Min

Am kommenden Donnerstag, 27. April, öffnen die Kleinkindhäuser der Volkshilfe ihre Türen für Interessierte. Foto: Weingartner, Weingartner-Foto

Werbung

U nter dem Motto "gesund - bewegt - kreativ" öffnen die Kleinkindhäuser der Volkshilfe Niederösterreich / Service Mensch GmbH am Donnerstag, 27. April 2023 von 15 bis 17 Uhr zum zehnten Mal ihre Türen für Interessierte. Der Nachmittag gibt Einblicke in das tägliche Leben von rund 700 Kleinkindern zwischen 1 und 2,5 Jahren, die monatlich in 35 Kleinkind-Einrichtungen in ganz Niederösterreich von den PädagogInnen der Volkshilfe betreut werden.