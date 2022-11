Umweltgütesiegel für Schutzhütten

Werbung

231 betreibt der Österreichische Alpenverein – 135 davon tragen ein Umweltgütesiegel, das es seit 1996 gibt. In NÖ haben Hubertushaus, Lilienfelderhütte, Gloggnitzer Hütte, Ybbstaler Hütte und das Otto-Kandler-Haus dieses Siegel.

Um es zu erhalten, sind Faktoren wie Energieeffizienz und -versorgung, Abwasserbehandlung, Abfallvermeidung und -entsorgung oder auch eine sauber gehaltene Hüttenumgebung ausschlaggebend. Neuinvestitionen müssen dem aktuellen Stand der Technik angepasst, werden, um einen geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.

Es gibt einen Kriterienkatalog mit Muss- und Soll-Kriterien, bei dem eine gewisse Punkteanzahl erreicht werden muss. Vergeben werden diese Punkte alljährlich von einer Jury, die dann das Gütesiegel verleiht. Selbiges muss alle fünf Jahre oder bei Pächterwechsel neu verliehen werden.

Wir haben immer eine Mangelsituation Georg Unterberger

Warum das wichtig ist, erläutert Georg Unterberger, Leiter der Abteilung Hütten, Wege und Kartografie beim Alpenverein: „Hütten liegen in Extremlagen, daher muss das Nutzerverhalten ständig überdacht werden, denn wir haben immer eine Mangelsituation.“ Das betrifft sowohl Wasser als auch Energieversorgung und die Transportwege.

165 der 231 Hütten sind Schutzhütten in Extremlage, was bedeutet, dass alles, was dort benötigt wird, hingetragen oder -geflogen werden muss. „Das heißt, ich fahre nicht leer zurück, sondern nehme den Müll mit – diese Planung kann man auch im täglichen Leben umsetzen“, sagt Unterberger.

Auch Energie ist auf Hütten Mangelware: Daher werde immer nur der Kern der Hütte beheizt, aber nicht die Schlafsäle. „Dann schläft man bei 12 Grad und nicht bei 20, das ist auch gesünder.“ Unterberger nennt auch die auf Hütten üblichen Windfänge beim Eingang als Energiespartipp, „leider sind sie in der modernen Architektur obsolet geworden, aber auf Hütten muss man schauen, dass die wenige Wärme, die es gibt, drinnen bleibt.“

Duschwasser ist auf den meisten Hütten kalt – wo es warmes gibt, muss eine Duschmarke gekauft werden, die den Warmwasserfluss zeitlich beschränkt. Für das Umweltsiegel ist diese Beschränkung eine Voraussetzung. „Wir machen das nicht, weil der Alpenverein oder der Pächter gierig sind, sondern weil wir sensibilisieren wollen.“