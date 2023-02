Bundesheer investiert kräftig in NÖ Standorte

Werbung

16,6 Milliarden Euro investiert die Republik in den nächsten vier Jahren in Infrastruktur, Ausstattung und Ausrüstung des Bundesheeres. Angesichts der neuen Bedrohungsszenarien infolge des Ukraine-Krieges sei es das Ziel, die Mobilität der Einsatzkräfte zu erhöhen, Schutz und Wirkung des Bundesheeres zu verbessern, die Verteidigungsfähigkeit zu steigern und die Autarkie der Kasernen zu sichern, führt Stabschef Oberst Michael Lippert aus: „Das Bundesheer muss im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung darauf vorbereitet sein, Österreich im Ernstfall militärisch zu verteidigen.“

Stabschef Michael Lippert hat den Überblick über die Investitionspläne in Niederösterreich. Foto: BMLV/Daniel Trippolt

Konkret heißt das, dass die etwa 7.500 in Niederösterreich stationierten Soldatinnen und Soldaten mit neuen Tarnanzügen, einer neuen ABC-Schutzausrüstung sowie Nachtsichtgeräten ausgestattet werden. Zudem werden geschützte und ungeschützte Fahrzeuge angekauft.

Intensiviert wird auch die Übungstätigkeit. Bis 2025 werden zudem alle Kasernen zu autarken Standorten ausgebaut, die zwei Wochen ohne Versorgung von außen auskommen. Darüber hinaus wird in den meisten Kasernen entsprechend ihrer Schwerpunkte investiert.

Die NÖN hat den Überblick:

Mistelbach

Erstmals seit Jahrzehnten wird eine neue Kaserne gebaut – und zwar in Mistelbach. 150 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Die Kapazität liegt bei 800 Personen. 2025 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden, 2027 ist der Umzug vom alten Kasernen-Standort in der Stadt an den neuen Standort geplant. Die Nachnutzung des alten Standortes wird gemeinsam durch Bundesheer und Stadt entwickelt.

Wiener Neustadt

Die Militärakademie wird zum Campus ausgebaut – der Spatenstich dafür fand am vergangenen Wochenende statt. Das neue Unterkunftsgebäude bietet 220 Menschen Platz. Zusätzlich wird ein Wirtschaftsgebäude mit Werkstätten und Kantine errichtet. Aber auch in der Flugfeld-Kaserne wird in ein Mannschaftsgebäude investiert: Hier wird das Jagdkommando zusammengezogen – bislang ist es auf die Flugfeld-Kaserne und die Maximilian-Kaserne aufgeteilt. Insgesamt werden am Standort Wiener Neustadt mehr als 100 Millionen Euro investiert.

Langenlebarn

Der Fliegerhorst Brumowski wird zur Sicherheitsinsel ausgebaut. Dazu wird ein Biomasse-Heizwerk errichtet, das mit Holz vom Truppenübungsplatz Allentsteig versorgt wird. Dafür wurde bereits ein Eisenbahnanschluss errichtet. „Damit erfolgt künftig nicht nur die Anlieferung des Holzes, sondern auch des Flugbenzins über die Schiene“, betont Lippert.

Errichtet wird auch ein neuer Hangar für die Leonardo-AW169 – 24 der 36 neuen Mehrzweckhubschrauber werden im Endausbau ab 2028 hier stationiert. Dazu kommen drei neue Black Hawk. Langenlebarn wird auch zum Ausbildungszentrum für die Fliegerabwehr – hier werden sowohl die leichten Fliegerabwehrlenkwaffen als auch die mittleren mit einer Reichweite von bis 50 Kilometern stationiert. Alleine in die Infrastruktur werden in der größten Kaserne in Österreich mehr als 100 Millionen Euro investiert.

Allentsteig

Auf dem Truppenübungsplatz werden die in die Jahre gekommenen Mannschaftsgebäude im Lager Kaufholz saniert. Zudem wird die Häuserkampfanlage Steinbach aufgewertet. Sie soll künftig nicht nur vom Heer, sondern auch von Polizei und Feuerwehr genutzt werden. Generalsaniert wird auch die Liechtenstein-Kaserne. Insgesamt werden hier 20 Millionen Euro investiert. Allentsteig wird auch – gemeinsam mit Mistelbach – zum Stützpunkt der neuen technischen Aufklärungskompanien, die mit Drohnen ausgestattet werden.

Großmittel

In Großmittel werden neue Werkstätten für den Schützenpanzer Ulan errichtet. Bei der gesamten Flotte wird – beginnend mit 2024 – ein Upgrade durchgeführt.

St. Pölten

So wie alle anderen Kasernen auch wird die Hesser-Kaserne, in der das Militärkommando stationiert ist, zum autarken Standort ausgebaut. Zudem wird hier der Aufbau der vierten Kompanie der Militärpolizei in Österreich bis 2024 abgeschlossen sein. Sie ist zuständig für ganz Niederösterreich und Oberösterreich.

Zwölfaxing

Die Burstyn-Kaserne wird nicht nur zur Sicherheitsinsel ausgebaut. Hier wird auch ein Großteil der neuen Pandur-Evo-Panzer stationiert. Insgesamt 100 Stück werden bis 2025 angekauft.

Korneuburg

Der Standort mit dem Ausbildungs- und Kompetenzzentrum für ABC-Abwehr wird weiter aufgewertet. Hier werden auch die neuen ABC-Aufklärungs-Dingos stationiert.