Polizei fahndet nach Supermarkt-Dieb: Hinweise erbeten .

Die Exekutive fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, der in der Zeit von Juli 2018 bis Mai 2019 in mindestens zwanzig Fällen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Tirol in Supermärkten Diebstähle begangen haben soll.